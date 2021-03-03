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Экс-главе Хабаровского края Фургалу продлили срок ареста на три месяца

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Басманный суд Москвы еще на три месяца продлил срок ареста экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Такое решение было принято на заседании в среду, 3 марта.

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По информации «Известий», ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей Фургала было удовлетворено. Таким образом, срок ареста бывшего губернатора Хабаровского края продлен до 8 июня 2021 года.

Также судом было отказано в удовлетворении ходатайства стороны защиты об изменении меры пресечения на иную, не связанную с содержанием под стражей.

1 марта стало известно, что Следственный комитет попросил суд продлить арест Фургала еще на три месяца — до 8 июня 2021 года.

Ему инкриминируют совершение преступлений сразу по нескольким статьям, в том числе о покушении на убийство двух и более лиц, совершенном из корыстных целей общеопасным способом организованной группой по найму.

Также его обвиняют по уголовной статье об убийстве двух и более лиц, совершенном по найму организованной группой с целью скрыть другое преступление.

Кроме того, следователи предъявили ему обвинение по ч. 3 ст. 222 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, совершенное организованной группой».

Отмечается, что причастность бывшего чиновника и участников организованной преступной группы к этим преступлениям, а также их мотивы удалось установить в ходе расследования преступлений прошлых лет, которые оставались нераскрытыми.

Сам Фургал, как 3 февраля сообщил его адвокат, отвергает все предъявленные ему обвинения.

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