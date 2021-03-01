СК подал ходатайство о продлении ареста экс-главы Хабаровского края Фургала

Следственный комитет попросил Басманный суд Москвы продлить арест бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала еще на три месяца — до 8 июня 2021 года. Об этом 1 марта сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Когда именно состоится заседание по вопросу продления ареста Фургала, которого обвиняют в организации убийств, пока неизвестно.

«В суд поступили материалы по ходатайству следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Фургала. Следствие ходатайствует о продлении избранной меры пресечения до 8 июня 2021 года», — цитирует ТАСС слова пресс-секретаря суда.

Фургалу инкриминируют совершение преступлений сразу по нескольким статьям, в том числе о покушении на убийство двух и более лиц, совершенном из корыстных целей общеопасным способом, организованной группой по найму. Также его обвиняют по уголовной статье об убийстве двух и более лиц, совершенном по найму организованной группой с целью скрыть другое преступление.

Кроме того, следователи предъявили ему обвинение по ч. 3 ст. 222 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, совершенное организованной группой».

Отмечается, что причастность бывшего чиновника и участников организованной преступной группы к этим преступлениям, а также их мотивы удалось установить в ходе расследования преступлений прошлых лет, которые оставались нераскрытыми.

Сам бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, как 3 февраля сообщил его адвокат, отвергает все предъявленные ему обвинения в рамках уголовного дела об организации убийств предпринимателей.