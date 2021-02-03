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Фургал отверг предъявленные обвинения

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Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отверг все предъявленные ему обвинения в рамках уголовного дела об организации убийств предпринимателей. Об этом в среду, 3 февраля, сообщил один из его адвокатов Михаил Карапетян.

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Как уточняет ТАСС, Фургал не признает причастности к вменяемым ему преступлениям.

Ранее в этот же день стало известно, что следователи в окончательной редакции предъявили обвинение экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу.

Ему инкриминируют совершение преступлений сразу по нескольким статьям, в том числе о покушении на убийство двух и более лиц, совершенном из корыстных целей общеопасным способом, организованной группой по найму. Также его обвиняют по уголовной статье об убийстве двух и более лиц, совершенном по найму организованной группой с целью скрыть другое преступление.

Кроме того, следователи предъявили ему обвинение по ч. 3 ст. 222 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, совершенное организованной группой».

Отмечается, что причастность бывшего чиновника и участников организованной преступной группы к этим преступлениям, а также их мотивы удалось установить в ходе расследования преступлений прошлых лет, которые оставались нераскрытыми.

Фургал был задержан 9 июля. Бывший чиновник содержится в СИЗО «Лефортово», вину он не признает. Потерпевшие по делу Фургала требуют взыскать с него 1,5 млрд рублей за моральный ущерб.

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