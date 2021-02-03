Экс-главе Хабаровского края Фургалу предъявлено обвинение в окончательной редакции

Следователи в окончательной редакции предъявили обвинение экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Об этом в среду, 3 февраля, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Ему инкрементируют совершение преступлений сразу по нескольким статьям, в том числе о покушении на убийство двух и более лиц, совершенном из корыстных целей общеопасным способом организованной группой по найму. Также его обвиняют по уголовной статье об убийстве двух и более лиц, совершенном по найму организованной группой с целью скрыть другое преступление. Кроме того, следователи предъявили ему обвинение по ч. 3 ст. 222 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, совершенное организованной группой».

«По версии следствия, Сергей Фургал является организатором преступной группы, совершившей в 2004-2005 годах покушение на убийство Александра Смольского и убийства Евгенией Зорей и Олегом Булатова», — отметила представитель ведомства.

Отмечается, что причастность бывшего чиновника и участников организованной преступной группы к этим преступлениям, а также их мотивы удалось установить в ходе расследования преступлений прошлых лет, которые оставались нераскрытыми.

Согласно выводам следователей, решение о совершении убийств были приняты для продвижения коммерческих интересов Фургала и его соучастников. Так, экс-губернатор и его компаньон Николай Мистрюков открыли новые пункты по приему металлолома в Амурской области. Аналогичной деятельностью в этом регионе занимался предприниматель Смольский. При этом он принимал товар по более высокой цене, тем самым создавая конкуренцию Фургалу.

«Желая вытеснить Смольского с рынка, Фургал и Мистрюков требовали от него изменения цен и с этой целью неоднократно провоцировали конфликты, в том числе путем подачи заявлений в правоохранительные органы. Не достигнув желаемого результата, соучастники приняли решение о физическом устранении конкурента», — уточнили в СК.

Для его устранения в гараж, где находился Смольский были брошены две гранаты. Исполнителем покушения оказался Марат Кадыров, который был задержан и арестован по обвинению в совершении особо тяжкого преступления. Она из гранат разорвалась рядом с воротами, а вторая попала внутрь, но не взорвалась. Именно благодаря этому предприниматель выжил, получив травмы. После случившегося Смольский, как того и требовал Фургал с компаньоном, снизил закупочные цены на металл.

Поводом для убийства предпринимателя Зори, которое также организовали Фургал и Мистрюков, стала личная неприязнь на фоне длительного конфликта между ними и бизнесменом из-за судебных разбирательств по поводу приобретенного Зорей железобетонного завода. Бизнесмена по указанию чиновника и его подельника расстреляли за день до вынесения судебного решения в отношении спорного имущества.

«Исполнителем этого преступления выступил участник организованной группы – Андрей Палей, который также в настоящее время находится под стражей и обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой)», — следует из материалов обвинения.

Кроме того, чтобы запутать следствие Палей имитировал внезапный конфликт с Зорей, в ходе которого он застрелил бизнесмена. При этом после убийства Фургал и его деловые партнеры – Мистрюков и Олег Булатов задерживались правоохранителями в качестве подозреваемых, так как всем было известно о конфликте из-за завода. Но в 2004 году из-за недостаточности доказательств для привлечения к уголовной ответственности уголовное преследование в отношении них было прекращено.

В свою очередь компаньон Фургала и Мистрюкова, бывший сотрудник милиции Булатов, заподозрил их в организации убийства Зори. Те, опасаясь, что он даст показания против них, решили устранить Булатова. Он был расстрелян все тем же Палеем возле своего дома. Там Булатова еще живым обнаружила его несовершеннолетняя дочь, вышедшая на улицу из-за шума, но он скончался на месте от полученных ранений.

«Причастность Фургала и других участников организованной преступной группы к убийствам и покушению на убийство подтверждается многочисленными показаниями потерпевших, свидетелей и самих обвиняемых, заключениями произведенных судебных экспертиз, а также иными доказательствами в их совокупности», — заключила Петренко.

По ее словам, остальным участникам организованной преступной группы предъявлены обвинения в зависимости от степени участия и роле исполненных при совершении особо тяжких преступлениях.

Фургал был задержан 9 июля. Бывший чиновник содержится в СИЗО «Лефортово», вину он не признает. Потерпевшие по делу Фургала требуют взыскать с него 1,5 млрд рублей за моральный ущерб.