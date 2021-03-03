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ГК «Регион» выкупит кредит Utair у ВЭБ.РФ

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Права требований ВЭБ.РФ к авиакомпании Utair на 1,5 млрд рублей будут проданы АО «Инвестиционная компания Регион». Это следует из протокола проведения торгов (признаны несостоявшимися из-за одного участника), с которым ознакомились «Известия».

Ход иском: ВЭБ.РФ нашел претендента на покупку долгов Utair
Потенциальный покупатель появился сразу после того, как госкорпорация подала судебную претензию к перевозчику

Согласно документу, «Регион» приобретает у ВЭБ.РФ долг Utair по начальной цене — 671,4 млн рублей. Размер задолженности авиакомпании перед госкорпорацией с процентами, штрафами, неустойками и пенями составляет 1,13 млрд рублей, следует из документов к торгам.

Представитель госкорпорации подтвердил, что договор цессии (уступки требований) будет заключен с единственным участником торгов — ГК «Регион». При этом представитель «Региона» сообщил «Известиям», что инвестиционная компания выкупает долг Utair в коммерческих интересах. Там добавили, что «Региону» не принадлежат акции перевозчика.

Основным владельцем ГК «Регион» является Сергей Судариков. По информации СМИ, ему принадлежит 90% компании. ГК «Регион» по итогам IV квартала 2020 года заняла третье место в рэнкинге крупнейших управляющих компаний России по версии «Эксперт РА». В ее управлении находится более 870,5 млрд рублей.

В свою очередь, Сергей Судариков являлся членом совета директоров АО «Аэропорт Сургут», который на 56% c 2018 года принадлежит авиакомпании Utair. Ранее он также входил в состав совета директоров базового для перевозчика аэропорта Тюмени и его финансовой дочерней компании «Финанс-Авиа».

Как сообщали СМИ, ГК «Регион» на протяжении нескольких лет выступала финансовым консультантом авиакомпании. С 2003 года компания была одним из организаторов выпусков векселей и облигаций перевозчика, а в 2007 году приобрела, в интересах перевозчика, тюменский аэропорт Рощино (в настоящее время он находится под управлением холдинга «Новапорт» Романа Троценко).

Госкорпорация ВЭБ.РФ 19 ноября 2020 года выставила на торги свои права требования к Utair. Сроки проведения аукциона дважды переносили из-за отсутствия заявок: сначала с 30 декабря на 29 января, позднее — на 2 марта. Окончание приема заявок сместилось с середины декабря на 18 января, а потом на 17 февраля. За пять дней до окончания приема заявок ВЭБ подал в Арбитражный суд Москвы иск к авиакомпании на 208 млн рублей, следует из картотеки дел. После этого иска участник для проведения аукциона ВЭБ.РФ появился.

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