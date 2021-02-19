Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
США отозвали заявление в СБ ООН о восстановлении санкций против Ирана
Общество
Попова предупредила о сохранении высокого риска заболевания COVID-19
Наука
Марсоход NASA совершил посадку на Красную планету
Мир
Нетаньяху поблагодарил Путина за помощь в возвращении израильтянки из Сирии
Мир
Демократы внесли в конгресс США проект о гражданстве для мигрантов
Экономика
Расходы россиян в новогодние каникулы выросли на 12%
Мир
Захарова оценила вероятность улучшения отношений России и США
Общество
Водителей в Подмосковье попросили отказаться от поездок в выходные из-за снегопада
Мир
США ввели визовые ограничения в отношении 43 белорусских чиновников

ВЭБ.РФ нашел потенциального покупателя долгов Utair

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Госкорпорация ВЭБ.РФ нашла претендента на покупку долгов авиакомпании Utair на 1,5 млрд рублей. Об этом «Известиям» рассказали два источника, знакомых с процессом реструктуризации кредитов авиаперевозчика.

Долговое сальто: самолетному бизнесу Utair снизят кредитную нагрузку
Треть финансовых обязательств перейдет вертолетной «дочке»

Имя потенциального покупателя они не раскрыли. По словам одного из них, такая информация будет опубликована 1 марта. ВЭБ реализует права требования к авиаперевозчику через конкурентные торги. За пять дней до окончания приема заявок ВЭБ подал в Арбитражный суд Москвы иск к авиакомпании на 208 млн рублей, следует из картотеки дел. После этого иска участник для проведения аукциона ВЭБа появился.

Подведение итогов аукциона состоится в установленные сроки — до 1 апреля, сообщил «Известиям» представитель ВЭБа. Он добавил, что до этого момента госкорпорация не может раскрывать или комментировать информацию о поданных заявках и участниках, не являющихся публичными.

В 2015 году авиакомпания Utair, оказавшаяся на грани банкротства, получила семилетний кредит от Сбербанка на 17,4 млрд рублей, 12-летний займ от «Сургутнефтегаза» на 3,6 млрд рублей и два синдицированных кредита от 11 банков — семилетний на 19 млрд рублей и 12-летний на 23,7 млрд рублей. В прошлом году один из участников синдикатов — банк «Россия» — выкупил у девяти кредиторов права требования к Utair на 27,3 млрд рублей (без процентов) за 25% от номинала (примерно за 6,8 млрд рублей), подсчитали «Известия».

В IV квартале прошлого года кредитная нагрузка авиакомпании сократилась почти на 34% — с 60 млрд рублей до 39,7 млрд рублей без учета процентов, следует из ежеквартального отчета перевозчика. Из них обязательства Utair на 17,4 млрд рублей перед Сбербанком перешли к ее вертолетной «дочке» — АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги». Этот кредит обеспечен поручительством «Сургутнефтегаза», структуры которого, согласно отчетности, контролируют Utair. Также на 2,9 млрд рублей сократилась сумма основного долга по двум синдицированным кредитам: у семилетнего до 13,3 млрд рублей и у 12-летнего до 22,8 млрд рублей. Сейчас у банка «Россия» консолидировано 96% синдицированных кредитов, по которым заложены в том числе контрольная доля Utair и 155 вертолетов, остальные 4% — у ВЭБ.РФ.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ход иском: ВЭБ.РФ нашел претендента на покупку долгов Utair

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021