ВЭБ.РФ нашел потенциального покупателя долгов Utair

Госкорпорация ВЭБ.РФ нашла претендента на покупку долгов авиакомпании Utair на 1,5 млрд рублей. Об этом «Известиям» рассказали два источника, знакомых с процессом реструктуризации кредитов авиаперевозчика.

Имя потенциального покупателя они не раскрыли. По словам одного из них, такая информация будет опубликована 1 марта. ВЭБ реализует права требования к авиаперевозчику через конкурентные торги. За пять дней до окончания приема заявок ВЭБ подал в Арбитражный суд Москвы иск к авиакомпании на 208 млн рублей, следует из картотеки дел. После этого иска участник для проведения аукциона ВЭБа появился.

Подведение итогов аукциона состоится в установленные сроки — до 1 апреля, сообщил «Известиям» представитель ВЭБа. Он добавил, что до этого момента госкорпорация не может раскрывать или комментировать информацию о поданных заявках и участниках, не являющихся публичными.

В 2015 году авиакомпания Utair, оказавшаяся на грани банкротства, получила семилетний кредит от Сбербанка на 17,4 млрд рублей, 12-летний займ от «Сургутнефтегаза» на 3,6 млрд рублей и два синдицированных кредита от 11 банков — семилетний на 19 млрд рублей и 12-летний на 23,7 млрд рублей. В прошлом году один из участников синдикатов — банк «Россия» — выкупил у девяти кредиторов права требования к Utair на 27,3 млрд рублей (без процентов) за 25% от номинала (примерно за 6,8 млрд рублей), подсчитали «Известия».

В IV квартале прошлого года кредитная нагрузка авиакомпании сократилась почти на 34% — с 60 млрд рублей до 39,7 млрд рублей без учета процентов, следует из ежеквартального отчета перевозчика. Из них обязательства Utair на 17,4 млрд рублей перед Сбербанком перешли к ее вертолетной «дочке» — АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги». Этот кредит обеспечен поручительством «Сургутнефтегаза», структуры которого, согласно отчетности, контролируют Utair. Также на 2,9 млрд рублей сократилась сумма основного долга по двум синдицированным кредитам: у семилетнего до 13,3 млрд рублей и у 12-летнего до 22,8 млрд рублей. Сейчас у банка «Россия» консолидировано 96% синдицированных кредитов, по которым заложены в том числе контрольная доля Utair и 155 вертолетов, остальные 4% — у ВЭБ.РФ.

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Ход иском: ВЭБ.РФ нашел претендента на покупку долгов Utair