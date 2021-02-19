Ход иском: ВЭБ.РФ нашел претендента на покупку долгов Utair

Госкорпорация ВЭБ.РФ после подачи иска в арбитраж к Utair нашла претендента на покупку долгов перевозчика на 1,5 млрд рублей — он появился в самый последний момент перед окончанием приема заявок. Об этом «Известиям» сообщили источники, знакомые с процессом реструктуризации долгов авиакомпании, не раскрыв имя претендента. Банк «Россия», выкупивший в 2020 году долги у других кредиторов Utair, не подавал заявку на участие в аукционе ВЭБа, отметили в кредитной организации. Заявившийся претендент не заинтересован в банкротстве авиакомпании, утверждает источник «Известий». Им может быть аффилированное с авиакомпанией лицо, полагают эксперты.

Приблизиться к цели

Госкорпорация ВЭБ.РФ спустя три месяца нашла претендента на покупку долгов авиакомпании Utair на 1,5 млрд рублей. Об этом «Известиям» рассказали два источника, знакомых с процессом реструктуризации кредитов авиаперевозчика. Имя потенциального покупателя они не раскрыли. По словам одного из них, такая информация будет опубликована 1 марта. ВЭБ реализует права требования к авиаперевозчику через конкурентные торги.

Заявки на участие в аукционе принимались до 17 февраля, следует из графика проведения торгов. До 1 марта продлится этап их рассмотрения, а уже 2 марта пройдет сам аукцион. Подведение его итогов состоится в установленные сроки — до 1 апреля, сообщил «Известиям» представитель ВЭБа. Он добавил, что до этого момента корпорация не может раскрывать или комментировать информацию о поданных заявках и участниках, не являющихся публичными.

Справка «Известий» В 2015 году авиакомпания Utair, оказавшаяся на грани банкротства, получила семилетний кредит от Сбербанка на 17,4 млрд рублей, 12-летний займ от «Сургутнефтегаза» на 3,6 млрд рублей и два синдицированных кредита от 11 банков — семилетний на 19 млрд рублей и 12-летний на 23,7 млрд рублей. В прошлом году один из участников синдикатов — банк «Россия» — выкупил у девяти кредиторов права требования к Utair на 27,3 млрд рублей (без процентов) за 25% от номинала (примерно за 6,8 млрд рублей), подсчитали «Известия». В IV квартале прошлого года кредитная нагрузка авиакомпании сократилась почти на 34% — с 60 млрд рублей до 39,7 млрд рублей без учета процентов, следует из ежеквартального отчета перевозчика. Из них обязательства Utair на 17,4 млрд рублей перед Сбербанком перешли к ее вертолетной «дочке» — АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги». Этот кредит обеспечен поручительством «Сургутнефтегаза», структуры которого, согласно отчетности, контролируют Utair. Также на 2,9 млрд рублей сократилась сумма основного долга по двум синдицированным кредитам: у семилетнего до 13,3 млрд рублей и у 12-летнего до 22,8 млрд рублей. Сейчас у банка «Россия» консолидировано 96% синдицированных кредитов, по которым заложены в том числе контрольная доля Utair и 155 вертолетов, остальные 4% — у ВЭБ.РФ.

Завлечь иском

Госкорпорация ВЭБ.РФ 19 ноября 2020 года выставила на торги свои права требования к Utair на 1,5 млрд рублей. Сроки проведения аукциона дважды переносили из-за отсутствия заявок: сначала с 30 декабря на 29 января, позднее — на 2 марта. Окончание приема заявок смещали с середины декабря на 18 января, а потом на 17 февраля. Госкорпорация выставила на продажу права требования к авиакомпании на 1,39 млрд рублей (без учета процентов) по завышенной цене — за 671,4 млн рублей, то есть за 48% от номинала, рассказывал «Известиям» источник, знакомый с консолидацией кредитов перевозчика. По его словам, корпорация также не согласилась на условия реструктуризации долгов Utair.

Ход иском Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

За пять дней до окончания приема заявок ВЭБ подал в Арбитражный суд Москвы иск к авиакомпании на 208 млн рублей, следует из картотеки дел. После этого иска участник для проведения аукциона ВЭБа появился. Это произошло в самый последний момент, сообщил «Известиям» источник, знакомый с реструктуризацией долгов перевозчика. По его словам, 208 млн рублей — это сумма накопившейся задолженности Utair перед ВЭБом по просроченным процентам, штрафам, пеням, неустойкам и госпошлинам. В случае продажи прав требований на торгах их новый владелец будет определять дальнейшие шаги по урегулированию задолженности авиакомпании, отметил представитель госкорпорации.

Круг покупателей

Банк «Россия», выкупивший в 2020 году долги у других кредиторов Utair, в СМИ называли единственным претендентом на них. Но АКБ «Россия» не подавал заявку на участие в аукционе ВЭБа, сообщили «Известиям» в пресс-службе банка.

Другим кредитором авиакомпании выступает «Сургутнефтегаз». Ранее СМИ писали, что нефтяная компания не заинтересована в банкротстве Utair, потому что у нее есть поручительство по кредиту перевозчика перед Сбербанком на 17,4 млрд рублей. Но эти обязательства в январе были переданы вертолетной «дочке». В «Сургутнефтегазе» на вопрос «Известий» о том, подавал ли акционер заявку на участие в аукционе ВЭБа, отвечать не стали.

Это могло сделать и физическое лицо, следует из документации к торгам. Как утверждает источник «Известий», близкий к процессу реструктуризации долгов Utair, заявившийся претендент не заинтересован в банкротстве авиакомпании.

Ход иском Фото: TASS/Silas Stein

Если ВЭБ.РФ продаст свое право требования, вопрос о возбуждении дела о банкротстве Utair будет решать уже новый кредитор, отметил адвокат Forward Legal Бухарин Данил. По его словам, он также будет определять судьбу предъявленного иска на 208 млн рублей . Для этого ему нужно провести правопреемство, после чего он сможет или настаивать на рассмотрении дела, или откажется от иска, пояснил юрист. Он полагает, что заявку могло подать аффилированное с авиакомпанией лицо.

Такие сделки могут заключаться и в интересах третьих лиц, отметил главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов.

— Важно, не кто подал или не подал заявку, а кто является конечным бенефициаром сделки, — сказал эксперт.

По словам Алексея Антонова, подача ВЭБом иска к авиакомпании может быть направлена на подтверждение факта наличия самих долговых обязательств: если суд подтверждает, что требования обоснованы и законны, то они стоят дороже.