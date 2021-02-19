 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Наука
Марсоход NASA совершил посадку на Красную планету
Мир
В Израиле выразили готовность признавать российские сертификаты о вакцинации
Культура
Новый глава Росгосцирка назвал свои приоритетные задачи
Политика
Путин продлил срок госслужбы двум заместителям главы МИД РФ
Мир
В ЕС и США заявили о заинтересованности в обсуждении ядерной программы Ирана с РФ
Туризм
Каир заявил о соглашении с Россией по открытию рейсов на курорты Египта
Мир
Захарова оценила вероятность улучшения отношений России и США
Общество
Вакцину «ЭпиВакКорона» вскоре разрешат применять для людей старшего возраста
Общество
Попова заявила о нераспространении в России мутаций COVID из-за рубежа
/

Ход иском: ВЭБ.РФ нашел претендента на покупку долгов Utair

Потенциальный покупатель появился сразу после того, как госкорпорация подала судебную претензию к перевозчику
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Главный слайд
Начало статьи
Ход иском: ВЭБ.РФ нашел претендента на покупку долгов Utair
2021-02-18 16:13:40">
2021-02-18 16:13:40
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Госкорпорация ВЭБ.РФ после подачи иска в арбитраж к Utair нашла претендента на покупку долгов перевозчика на 1,5 млрд рублей — он появился в самый последний момент перед окончанием приема заявок. Об этом «Известиям» сообщили источники, знакомые с процессом реструктуризации долгов авиакомпании, не раскрыв имя претендента. Банк «Россия», выкупивший в 2020 году долги у других кредиторов Utair, не подавал заявку на участие в аукционе ВЭБа, отметили в кредитной организации. Заявившийся претендент не заинтересован в банкротстве авиакомпании, утверждает источник «Известий». Им может быть аффилированное с авиакомпанией лицо, полагают эксперты.

Приблизиться к цели

Госкорпорация ВЭБ.РФ спустя три месяца нашла претендента на покупку долгов авиакомпании Utair на 1,5 млрд рублей. Об этом «Известиям» рассказали два источника, знакомых с процессом реструктуризации кредитов авиаперевозчика. Имя потенциального покупателя они не раскрыли. По словам одного из них, такая информация будет опубликована 1 марта. ВЭБ реализует права требования к авиаперевозчику через конкурентные торги.

Ход иском
ВЭБ.РФ
Фото: ВЭБ.РФ

Заявки на участие в аукционе принимались до 17 февраля, следует из графика проведения торгов. До 1 марта продлится этап их рассмотрения, а уже 2 марта пройдет сам аукцион. Подведение его итогов состоится в установленные сроки — до 1 апреля, сообщил «Известиям» представитель ВЭБа. Он добавил, что до этого момента корпорация не может раскрывать или комментировать информацию о поданных заявках и участниках, не являющихся публичными.

Справка «Известий»

В 2015 году авиакомпания Utair, оказавшаяся на грани банкротства, получила семилетний кредит от Сбербанка на 17,4 млрд рублей, 12-летний займ от «Сургутнефтегаза» на 3,6 млрд рублей и два синдицированных кредита от 11 банков — семилетний на 19 млрд рублей и 12-летний на 23,7 млрд рублей. В прошлом году один из участников синдикатов — банк «Россия» — выкупил у девяти кредиторов права требования к Utair на 27,3 млрд рублей (без процентов) за 25% от номинала (примерно за 6,8 млрд рублей), подсчитали «Известия».

В IV квартале прошлого года кредитная нагрузка авиакомпании сократилась почти на 34% — с 60 млрд рублей до 39,7 млрд рублей без учета процентов, следует из ежеквартального отчета перевозчика. Из них обязательства Utair на 17,4 млрд рублей перед Сбербанком перешли к ее вертолетной «дочке» — АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги». Этот кредит обеспечен поручительством «Сургутнефтегаза», структуры которого, согласно отчетности, контролируют Utair. Также на 2,9 млрд рублей сократилась сумма основного долга по двум синдицированным кредитам: у семилетнего до 13,3 млрд рублей и у 12-летнего до 22,8 млрд рублей. Сейчас у банка «Россия» консолидировано 96% синдицированных кредитов, по которым заложены в том числе контрольная доля Utair и 155 вертолетов, остальные 4% — у ВЭБ.РФ.

Долговое сальто: самолетному бизнесу Utair снизят кредитную нагрузку
Треть финансовых обязательств перейдет вертолетной «дочке»

Завлечь иском

Госкорпорация ВЭБ.РФ 19 ноября 2020 года выставила на торги свои права требования к Utair на 1,5 млрд рублей. Сроки проведения аукциона дважды переносили из-за отсутствия заявок: сначала с 30 декабря на 29 января, позднее — на 2 марта. Окончание приема заявок смещали с середины декабря на 18 января, а потом на 17 февраля. Госкорпорация выставила на продажу права требования к авиакомпании на 1,39 млрд рублей (без учета процентов) по завышенной цене — за 671,4 млн рублей, то есть за 48% от номинала, рассказывал «Известиям» источник, знакомый с консолидацией кредитов перевозчика. По его словам, корпорация также не согласилась на условия реструктуризации долгов Utair.

Ход иском
Utair
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

За пять дней до окончания приема заявок ВЭБ подал в Арбитражный суд Москвы иск к авиакомпании на 208 млн рублей, следует из картотеки дел. После этого иска участник для проведения аукциона ВЭБа появился. Это произошло в самый последний момент, сообщил «Известиям» источник, знакомый с реструктуризацией долгов перевозчика. По его словам, 208 млн рублей — это сумма накопившейся задолженности Utair перед ВЭБом по просроченным процентам, штрафам, пеням, неустойкам и госпошлинам. В случае продажи прав требований на торгах их новый владелец будет определять дальнейшие шаги по урегулированию задолженности авиакомпании, отметил представитель госкорпорации.

Не Москвой едины: бизнес предложил способ увеличить авиаперевозки в регионах
Компании хотят поделиться друг с другом пассажирами на субсидируемых маршрутах

Круг покупателей

Банк «Россия», выкупивший в 2020 году долги у других кредиторов Utair, в СМИ называли единственным претендентом на них. Но АКБ «Россия» не подавал заявку на участие в аукционе ВЭБа, сообщили «Известиям» в пресс-службе банка.

Другим кредитором авиакомпании выступает «Сургутнефтегаз». Ранее СМИ писали, что нефтяная компания не заинтересована в банкротстве Utair, потому что у нее есть поручительство по кредиту перевозчика перед Сбербанком на 17,4 млрд рублей. Но эти обязательства в январе были переданы вертолетной «дочке». В «Сургутнефтегазе» на вопрос «Известий» о том, подавал ли акционер заявку на участие в аукционе ВЭБа, отвечать не стали.

Это могло сделать и физическое лицо, следует из документации к торгам. Как утверждает источник «Известий», близкий к процессу реструктуризации долгов Utair, заявившийся претендент не заинтересован в банкротстве авиакомпании.

Ход иском
рубли
Фото: TASS/Silas Stein
Ниже класс: в России обсуждают создание новых лоукостеров
Бюджетным авиаперевозчикам предлагают прописаться в Жуковском, Челябинске и Калининграде

Если ВЭБ.РФ продаст свое право требования, вопрос о возбуждении дела о банкротстве Utair будет решать уже новый кредитор, отметил адвокат Forward Legal Бухарин Данил. По его словам, он также будет определять судьбу предъявленного иска на 208 млн рублей. Для этого ему нужно провести правопреемство, после чего он сможет или настаивать на рассмотрении дела, или откажется от иска, пояснил юрист. Он полагает, что заявку могло подать аффилированное с авиакомпанией лицо.

Такие сделки могут заключаться и в интересах третьих лиц, отметил главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов.

— Важно, не кто подал или не подал заявку, а кто является конечным бенефициаром сделки, — сказал эксперт.

По словам Алексея Антонова, подача ВЭБом иска к авиакомпании может быть направлена на подтверждение факта наличия самих долговых обязательств: если суд подтверждает, что требования обоснованы и законны, то они стоят дороже.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021