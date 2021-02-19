Ход иском: ВЭБ.РФ нашел претендента на покупку долгов Utair
Госкорпорация ВЭБ.РФ после подачи иска в арбитраж к Utair нашла претендента на покупку долгов перевозчика на 1,5 млрд рублей — он появился в самый последний момент перед окончанием приема заявок. Об этом «Известиям» сообщили источники, знакомые с процессом реструктуризации долгов авиакомпании, не раскрыв имя претендента. Банк «Россия», выкупивший в 2020 году долги у других кредиторов Utair, не подавал заявку на участие в аукционе ВЭБа, отметили в кредитной организации. Заявившийся претендент не заинтересован в банкротстве авиакомпании, утверждает источник «Известий». Им может быть аффилированное с авиакомпанией лицо, полагают эксперты.
Приблизиться к цели
Госкорпорация ВЭБ.РФ спустя три месяца нашла претендента на покупку долгов авиакомпании Utair на 1,5 млрд рублей. Об этом «Известиям» рассказали два источника, знакомых с процессом реструктуризации кредитов авиаперевозчика. Имя потенциального покупателя они не раскрыли. По словам одного из них, такая информация будет опубликована 1 марта. ВЭБ реализует права требования к авиаперевозчику через конкурентные торги.
Заявки на участие в аукционе принимались до 17 февраля, следует из графика проведения торгов. До 1 марта продлится этап их рассмотрения, а уже 2 марта пройдет сам аукцион. Подведение его итогов состоится в установленные сроки — до 1 апреля, сообщил «Известиям» представитель ВЭБа. Он добавил, что до этого момента корпорация не может раскрывать или комментировать информацию о поданных заявках и участниках, не являющихся публичными.
Завлечь иском
Госкорпорация ВЭБ.РФ 19 ноября 2020 года выставила на торги свои права требования к Utair на 1,5 млрд рублей. Сроки проведения аукциона дважды переносили из-за отсутствия заявок: сначала с 30 декабря на 29 января, позднее — на 2 марта. Окончание приема заявок смещали с середины декабря на 18 января, а потом на 17 февраля. Госкорпорация выставила на продажу права требования к авиакомпании на 1,39 млрд рублей (без учета процентов) по завышенной цене — за 671,4 млн рублей, то есть за 48% от номинала, рассказывал «Известиям» источник, знакомый с консолидацией кредитов перевозчика. По его словам, корпорация также не согласилась на условия реструктуризации долгов Utair.
За пять дней до окончания приема заявок ВЭБ подал в Арбитражный суд Москвы иск к авиакомпании на 208 млн рублей, следует из картотеки дел. После этого иска участник для проведения аукциона ВЭБа появился. Это произошло в самый последний момент, сообщил «Известиям» источник, знакомый с реструктуризацией долгов перевозчика. По его словам, 208 млн рублей — это сумма накопившейся задолженности Utair перед ВЭБом по просроченным процентам, штрафам, пеням, неустойкам и госпошлинам. В случае продажи прав требований на торгах их новый владелец будет определять дальнейшие шаги по урегулированию задолженности авиакомпании, отметил представитель госкорпорации.
Круг покупателей
Банк «Россия», выкупивший в 2020 году долги у других кредиторов Utair, в СМИ называли единственным претендентом на них. Но АКБ «Россия» не подавал заявку на участие в аукционе ВЭБа, сообщили «Известиям» в пресс-службе банка.
Другим кредитором авиакомпании выступает «Сургутнефтегаз». Ранее СМИ писали, что нефтяная компания не заинтересована в банкротстве Utair, потому что у нее есть поручительство по кредиту перевозчика перед Сбербанком на 17,4 млрд рублей. Но эти обязательства в январе были переданы вертолетной «дочке». В «Сургутнефтегазе» на вопрос «Известий» о том, подавал ли акционер заявку на участие в аукционе ВЭБа, отвечать не стали.
Это могло сделать и физическое лицо, следует из документации к торгам. Как утверждает источник «Известий», близкий к процессу реструктуризации долгов Utair, заявившийся претендент не заинтересован в банкротстве авиакомпании.
Если ВЭБ.РФ продаст свое право требования, вопрос о возбуждении дела о банкротстве Utair будет решать уже новый кредитор, отметил адвокат Forward Legal Бухарин Данил. По его словам, он также будет определять судьбу предъявленного иска на 208 млн рублей. Для этого ему нужно провести правопреемство, после чего он сможет или настаивать на рассмотрении дела, или откажется от иска, пояснил юрист. Он полагает, что заявку могло подать аффилированное с авиакомпанией лицо.
Такие сделки могут заключаться и в интересах третьих лиц, отметил главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов.
— Важно, не кто подал или не подал заявку, а кто является конечным бенефициаром сделки, — сказал эксперт.
По словам Алексея Антонова, подача ВЭБом иска к авиакомпании может быть направлена на подтверждение факта наличия самих долговых обязательств: если суд подтверждает, что требования обоснованы и законны, то они стоят дороже.