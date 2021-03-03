Военные ДНР получили разрешение на упреждающий огонь

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) разрешили военным силам вести упреждающий огонь. Речь идет о подавлении и уничтожении огневых точек украинских силовиков. Об этом сообщила в среду, 3 марта, пресс-служба управления Народной милиции республики в Telegram-канале.

Соответствующее решение было принято после усиления обстрелов ДНР со стороны Украины и, как отмечается, на фоне бездействия международных наблюдателей на продолжающиеся атаки населенных пунктов республики.

25 февраля глава МИД ДНР Наталья Никонорова призвала Киев прекратить провокации и наладить диалог с Донецком и Луганском, чтобы избежать эскалации конфликта в Донбассе. Такое заявление было сделано после того, как за день до этого мирный житель ДНР был ранен огнем украинских силовиков во время попытки перейти через линию разграничения в Донбассе.

2 марта пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) на минских переговорах Мария Ковшарь по итогам заседания подгруппы по безопасности контактной группы заявила, что Украина продолжает блокировать рассмотрение и согласование мер по усилению режима прекращения огня в новой редакции.

Киев начал военную операцию против жителей Донбасса весной 2014 года, так как они не согласились с итогами государственного переворота на Украине, произошедшего в феврале того же года.

Урегулирование ситуации обсуждается в том числе на встречах в Минске контактной группы. Она с осени 2014 года приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако огонь не прекращается даже после принятых соглашений о перемирии.