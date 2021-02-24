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Украинские силовики открыли огонь по мирному жителю ДНР

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Мирный житель Донецкой народной республики (ДНР) был ранен огнем украинских силовиков во время попытки перейти через линию разграничения в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба управления Народной милиции ДНР в Telegram-канале в среду, 24 февраля.

Отмечается, что местный житель пытался перейти на временно-подконтрольную территорию Украины в населенном пункте Новоселовка к своим родственникам. Тогда по нему открыли огонь из стрелкового оружия боевики 53-й бригады.

Мужчина был ранен, в тяжелом состоянии его госпитализирован в медицинское учреждение на территории, подконтрольной Украине.

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заявивших о независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе на встречах в Минске контактной группы, которая с осени 2014 года приняла три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации конфликта. Но после принятых соглашений о перемирии между сторонами конфликта ведутся перестрелки.

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