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В ДНР призвали Киев к диалогу во избежание эскалации в Донбассе

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Киеву важно прекратить провокации и наладить диалог с Донецком и Луганском, чтобы избежать эскалации конфликта в Донбассе. Об этом в четверг, 25 февраля, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

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«Если официальные власти Киева все же не хотят нового витка эскалации, то им следует отказаться от провокаций — вооруженных и информационных, — и начать прямой диалог с представителями республик для решения всех вопросов политического урегулирования», — отметила она. Слова Никоноровой приводит Telegram-канал МИД ДНР.

По ее словам, установить мир в Донбассе помогло бы согласование «дорожной карты» по урегулированию ситуации украинскими властями и республиками.

Накануне стало известно, что мирный житель Донецкой Народной Республики (ДНР) был ранен огнем украинских силовиков во время попытки перейти через линию разграничения в Донбассе. В тяжелом состоянии его госпитализировали в медицинское учреждение на территории, подконтрольной Украине.

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заявивших о независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе на встречах в Минске контактной группы, которая с осени 2014 года приняла три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации конфликта. Но после принятых соглашений о перемирии между сторонами конфликта ведутся перестрелки.

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