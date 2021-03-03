Союз спасения: программа льготных кредитов бизнесу перезапущена

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил новую программу льготного кредитования предпринимателей объемом 170 млрд рублей под поручительство ВЭБ.РФ. Новая антикризисная программа — свежая версия программы ФОТ 2.0, действие которой заканчивается 1 апреля 2021 года. Новая программа ФОТ 3.0 получила параметры, в деталях которых разбирались «Известия».

Претендовать на льготные кредиты смогут представители гостиничного и ресторанного бизнеса, сферы культуры, туризма, спорта и развлечений, то есть наиболее пострадавших от пандемии отраслей, которые ранее пользовались программой ФОТ 2.0 (антикризисные кредиты под 2% годовых). Претендовать на заём, как и ранее, смогут организации, которые сохранят не менее 90% рабочих мест в период действия кредитного договора.

Размер кредита будет зависеть от числа сотрудников, занятых в организации. Максимальная сумма — 500 млн рублей. Главное отличие условий новой и старой программ — в процентной ставке. «Президент одобрил решение о запуске новой годовой программы ФОТ 3.0. В ней немного будут изменены условия: теперь ставка льготного кредита будет не 2%, а 3%», — заявил в конце февраля премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с членами Совета палаты Совета Федерации.

Глава кабмина отметил, что «это небольшое повышение, учитывая то, что экономика постепенно восстанавливается». Он добавил, что компании получат возможности для роста, в течение первого полугодия бизнес по новой программе не будет выплачивать основной долг и проценты по кредиту. Только во втором полугодии это можно будет делать равными долями ежемесячно.

Кроме того, теперь в программу будут допущены от микро- и малых до крупных предприятий из числа наименее восстановившихся отраслей, цитирует Мишустина ТАСС. В программе ФОТ 2.0, напомним, займы полагались малому и среднему бизнесу.

Справка «Известий» Стартовавшая в апреле прошлого года первая программа кредитования предприятий из пострадавших отраслей под 0% на выплату заработной платы (программа ФОТ 0%) помогла сохранить более 1 млн рабочих мест, говорилось в сообщении Минэкономразвития. Общее количество заключенных кредитных договоров по состоянию на 30 сентября 2020 года по программе ФОТ 0% составляло 39,5 тыс. на сумму 102,2 млрд рублей. ⠀ Программа ФОТ 2.0, продолжившая предыдущую программу, стала самой масштабной и востребованной. Как ранее писали «Известия» со ссылкой на главу Минэкономразвития Максима Решетникова, кредитные соглашения заключили порядка 226 тыс. российских компаний, по ним выдано более 400 млрд рублей. ⠀ По словам Решетникова, под защитой оказалось более 5 млн рабочих мест, меры поддержки оказались беспрецедентными по охвату — каждый четвертый предприниматель работал в сферах, признанных пострадавшими, и мог рассчитывать на господдержку, отмечалось в сообщении Минэкономразвития.

Бесценная помощь

Поручителем по займам в рамках нового проекта, как и по двум предыдущим программам поддержки бизнеса, выступает ВЭБ.РФ. Всего с начала реализации мер господдержки организация предоставила поручительство 40 банкам на общую сумму 500 млрд рублей. По ставке 0% было выдано больше 30 тыс. кредитов на общую сумму 85 млрд рублей, по ставке 2% — больше 221 тыс. кредитов на сумму около 419 млрд рублей.

В программе ФОТ 0%, стартовавшей в марте 2020 года, гарантия по возврату займов обеспечивалась поручительством ВЭБ.РФ в размере до 75%. В программе ФОТ 2.0 возврат средств банкам также гарантировался поручительством со стороны ВЭБ.РФ, но уже в размере до 85%.

«ВЭБ.РФ активно участвует в реализации антикризисных мер правительства по поддержке занятости, в том числе в сфере малого и среднего бизнеса. Наша задача заключалась в оперативной поддержке коммерческих банков, которые выдавали кредиты предпринимателям. Был создан уникальный гарантийный продукт, который позволил в кратчайшие сроки обеспечить выполнение правительственных антикризисных мер. И команда ВЭБа справилась с этой задачей. Льготные кредиты для бизнеса под поручительство ВЭБ позволили сохранить более 5 млн рабочих мест», — говорит председатель государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Предприниматели, которые ранее воспользовались этим видом помощи, рассказывают, что льготные кредиты помогли им справиться со сложностями, вызванными последствиями пандемии. Некоторые из них отмечают, что без этих мер они были бы вынуждены объявить себя банкротами или сократить персонал.

«В 2020 году четыре месяца наш фитнес-центр не работал — это был практически крах, мы думали, что не выживем», — рассказывает директор смоленского ООО «Динамика» Оксана Андреева. Взяв кредит по 2% годовых в Промсвязьбанке, компания смогла сохранить штат и погасить долг за аренду, сейчас она продолжает работу.

Программа льготного кредитования позволила сохранить сотрудников и текстильному объединению «Монолит», занимающееся производством постельного белья на трех фабриках в Курске и Подмосковье. Из-за закрытия магазинов продажи продукции упали, а входящий в группу парк-отель «Орловский» в Московской области простаивал два месяца.

Вице-президент объединения «Монолит» Антонина Швецова говорит, что спас их кредит под 2% от Совкомбанка. «К моменту получения кредита ситуация была достаточно тяжелая. Эти средства позволили нам выплатить зарплату работникам, заплатить налоги. Всего на наших предприятиях работает около 1,3 тыс. человек. И если бы не кредит, думаю, как минимум 100 человек пришлось бы отправить в отпуск за свой счет», — сообщила менеджер.

Цель — скорейшее восстановление

Опрошенные «Известиями» предприниматели отмечают, что средства выдавались максимально быстро, а оформить заём было просто. Некоторые бизнесмены благодаря льготным кредитам смогли не только пережить сложный период, но и запустить новые продукты. Так, компания РОББО, развивающая международную сеть школ робототехники ROBBOClub.Ru, сумела выйти на рынок дистанционных образовательных курсов.

«Мы «упаковали» франшизу онлайн-школы программирования и запустили новую сеть частных школ ROBBO Academy Future Skills, идею которой прорабатывали с 2019 года. Сейчас мы активно развиваемся за границей. Например, в октябре вышли на рынок Африки: первые кружки робототехники открылись в ЮАР и Нигерии по франшизе. В наших планах — продолжить развиваться как в России, так и за ее пределами», — рассказал «Известиям» основатель компании Павел Фролов.

Однако, несмотря на восстановление экономики и улучшение ситуации в компаниях, сворачивать поддержку бизнеса пока преждевременно, уверены представители рынка. Льготные кредиты остаются столь же востребованными у многих предпринимателей, как и в разгар пандемии и карантина, отмечал ранее в разговоре с «Известиями» исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин.

В особенности это касается отраслей, где пока действуют ограничения, сектора услуг, а также компаний, пострадавших от снижения покупательной способности населения. По сути, значительная часть МСП стоит перед теми же вызовами, что и годом ранее, сообщил он.