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Колокольцев поручил не допустить вовлечения подростков в незаконные акции

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Глава МВД России Владимир Колокольцев поставил задачу не допустить вовлечения подростков в несогласованные акции. Такое поручение он дал в ходе расширенного заседания коллегии ведомства, которое проходит при участии президента РФ Владимира Путина 3 марта.

«Крайне важно не допустить вовлечение молодежи и особенно несовершеннолетних в несогласованные массовые акции, оградить их от различных провокаций», — сказал он.

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Отмечается, что ведомство совместно с Министерством образования и науки Российской Федерации организовало работу координационных центров по профилактике экстремизма в молодежной среде. По словам главы МВД, подобные мероприятия «должны постоянно находиться в поле зрения всех заинтересованных органов власти».

Ранее в этот день президент России Владимир Путин заявил, что втягивание несовершеннолетних в несанкционированные акции через интернет — это преступление. Он добавил, что интернет зачастую используется для продвижения неприемлемого контента — распространения детской порнографии, проституции, а также для доведения несовершеннолетних до самоубийств.

24 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на 46-й сессии Совета ООН по правам человека, отметил, что считает недопустимым использование детей в политических целях.

8 февраля уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова в интервью «Известиям» сообщила, что взрослые пока еще недооценивают реальность виртуальных угроз. Она также рассказала о том, что число несовершеннолетних, принимающих участие в несанкционированных акциях, постепенно снижается из-за осознания последствий этих действий и усиления родительского контроля.

1 февраля стало известно, что Путин поручил рассмотреть возможность освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности в связи с примирением сторон. Соответствующее поручение было опубликовано на сайте Кремля 28 января.

25 января президент России в ходе встречи с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества отметил, что привлекать к участию в несанкционированных акциях несовершеннолетних недопустимо. По мнению российского лидера, каждый имеет право выражать свою точку зрения, но в рамках закона.

23 января в разных городах России прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге также среди задержанных были дети. Следственный комитет России 22 января возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных акциях.

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