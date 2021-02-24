Лавров посчитал недопустимым использование детей в политических целях

Россия озабочена той легкостью, с которой псевдопоборники демократии используют детей и подростков в политических целях, это недопустимо. Об этом заявил 24 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на 46-й сессии Совета ООН по правам человека.

«Сегодня глобальное медийное пространство становится местом решения узкокорыстных геополитических проблем», — сказал глава МИДа.

Лавров отметил, что фейковые агрессивные кампании в СМИ расшатывают внутриполитическую стабильность в суверенных странах, провоцируют беспорядки и акты насилия.

«Особую озабоченность вызывает та легкость, с которой псевдопоборники демократии безответственно используют в своих политических целях подростков и детей. Это недопустимо», — добавил министр.

23 и 31 января, а также 2 февраля в крупных российских городах прошли несогласованные акции, которые были организованы сторонниками блогера Алексея Навального. В результате несанкционированных мероприятий прошли задержания, в том числе и несовершеннолетних граждан.

10 февраля сообщалось, что комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России извне обсудила прошедшие в Москве несогласованные акции и вовлечение в них детей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва собирается отправить в международные организации материалы с примерами вмешательства во внутренние дела России извне, в том числе демонстрирующие поддержку незаконных акций протеста из-за рубежа.

Президент РФ Владимир Путин 25 января заявил, что у всех есть право выражать свое мнение, но «все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно», тем более «нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних».