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Москва направит в международные органы данные о поддержке незаконных акций из-за рубежа

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Россия намерена отправить в международные организации данные о поддержке незаконных акций в России из-за рубежа. Об этом в среду, 10 февраля, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела.

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«Мы переведем все это на [иностранные] языки, отправим в международные организации и дадим указания нашим посольствам, чтобы они это активно продвигали, в том числе и в информационном пространстве», — сказала она.

Как предполагают во внешнеполитическом ведомстве, эти материалы помогут России более аргументированно выстраивать диалог с западными партнерами. По словам Захаровой, результаты расследования фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России соответствующего комитета Госдумы ответят на многие «озабоченности» зарубежных коллег и предоставят им пищу для размышления.

«Мне кажется, это действительно эффективно, когда мы рассматриваем проблему с различных сторон и делаем это как представители различных ветвей власти. Это самое ценное, потому что однобокого взгляда не должно быть», — отметила официальный представитель МИД.

Дипломат указала на то, что руководство западных IT-компаний целенаправленно продвигало в рунете контент с подстрекательством к незаконным акциям.

«В преддверии всех этих незаконных акций, которые мы сейчас наблюдали, американские IT-, интернет-монополисты устойчиво раскручивали на платформах дезинформационные ролики. Абсолютно не вызывает сомнения, что руководство компаний целенаправленно, с применением алгоритмических приоритизаций контента продвигало этот контент очень массово, массированно», — подчеркнула Захарова.

Также она обратила внимание на резкий рост количества просмотров.

«Все это увязывалось с политической поддержкой западного мейнстрима и шло открытое подстрекательство российских граждан путем обмана, путем распространения дезинформации к противоправной деятельности», — резюмировала представитель ведомства.

25 января Захарова обвинила посольство США во вмешательстве во внутренние дела России о время несанкционированных акций 23 января. Она обратила внимание на то, что американские дипломаты не просто публиковали маршруты незаконных протестных акций, но и «мотивировали, давали инструкции на то, что нужно делать».

В тот же день посла США в Москве Джона Салливана вызвали в МИД России, где ему был выражен протест.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что если бы Москва так же писала о беспорядках в Соединенных Штатах, которые «там продолжаются», то это «вызвало бы определенное чувство дискомфорта в Вашингтоне».

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