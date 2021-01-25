Захарова обвинила посольство США в подстрекательстве и вмешательстве в дела России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова увидела попытку вмешательства во внутренние дела России в действиях посольства США во время несанкционированных акций 23 января. Об этом она заявила в беседе с «Известиями» в понедельник, 25 января, комментируя публикации американской дипмиссии.

«Честно говоря, вели они себя не как дипломаты, а как пропагандисты и как провокаторы. Потому что [они] не просто публиковали так называемые маршруты незаконных протестных акций, но более того, просто мотивировали, давали инструкции на то, что нужно делать», — сообщила представитель внешнеполитического ведомства.

Она обратила внимание на то, что в заявлениях посольства США фигурировала фраза «поход на Кремль», о котором не заявляли даже сами организаторы несогласованной акции. Захарова выразила надежду на то, что американская сторона даст публичные объяснения подобным формулировкам.

«Мы это классифицируем однозначно. Это недопустимое вмешательство в дела нашей страны, которое имело под собой четкую основу в виде подстрекательства к участию в незаконной деятельности», — подчеркнула она.

Дипломат напомнила, что ранее в понедельник посла США в Москве Джона Салливана вызвали в МИД России, где ему был выражен протест.

Также, по ее словам, Москва направит Вашингтону ноту протеста в связи с распространением фейков американскими интернет-компаниями.

«Мы направим соответствующую ноту американской стороне с изложением грубейшего нарушения общепринятых норм со стороны американских интернет-компаний, которые за эти дни распространили фейки, которые также носили ярко провокационный характер», — добавила Захарова.

23 января она сообщила, что в пятницу, 22 января, посольство США в Москве опубликовало карты незаконных шествий, которые планировались на 23 января. Захарова подчеркнула, что американским дипломатам придется объясняться в российском МИДе из-за этих публикаций.

В тот же день Москва обвинила посольство США во вмешательстве во внутренние дела России и поощрении протестов внутри страны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что если бы Москва так же писала о беспорядках в Соединенных Штатах, которые «там продолжаются», то это «вызвало бы определенное чувство дискомфорта в Вашингтоне».