Детский омбудсмен рассказала о недооценке виртуальных угроз

Взрослые пока еще недооценивают реальность виртуальных угроз, рассказала в интервью «Известиям» Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.

— Мы до сих пор думаем, что когда ты посадил ребенка дома, закрыл за ним дверь, он в безопасности. Все, нужно от этого отходить. Если у ребенка есть доступ в интернет, он рискует так же, как, к примеру, на перекрестке без светофора. У ребенка должен быть четкий навигатор безопасности, — отметила Кузнецова.

Она напомнила про призывы детей в интернете к суицидам. По ее словам, эта тема легла в основу законодательных решений, многих методических рекомендаций и большой работы, которая школами была проведена. Она также отметила рост числа обращений, связанных с информационной безопасностью детей.

— Увеличилось на 62% число обращений родителей по вопросам информационной безопасности детей за период пандемии. Возможно, это связано с тем, что родители сели вместе с детьми за гаджеты и пришли в ужас. Они увидели, с чем сталкиваются наши дети в сети Интернет, — сообщила омбудсмен.

Кроме того, Анна Кузнецова рассказала об участии детей в незаконных митингах, основных жалобах регионов и проблемах дистанционного обучения.

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