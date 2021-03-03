Путин призвал реагировать на втягивание детей в несогласованные акции

Втягивание несовершеннолетних в несанкционированные акции через интернет — это преступление, заявил в среду, 3 марта, президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД РФ.

«С коллегами из других ведомств необходимо вести мониторинг интернет-пространства, активнее выявлять в Сети тех, кто втягивает несовершеннолетних в противоправные действия. <...> Кстати, то, что несовершеннолетних втягивают в незаконные несанкционированные уличные акции, — это, конечно, нарушение закона. И в соответствии с законом на это нужно реагировать», — подчеркнул глава государства.

Президент добавил, что интернет зачастую используется для продвижения неприемлемого контента — распространения детской порнографии, проституции, а также для доведения несовершеннолетних до самоубийств.

«Но кто бы и под каким бы ни было предлогом, под каким бы ни было соусом ни пытался хладнокровно использовать детей для достижения своих собственных эгоистических, хорьковых целей, мы никогда не должны забывать о том, что это наши дети. И работать нужно так, чтобы не создавать дополнительных угроз для их жизни и здоровья», — сказал Путин.

24 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на 46-й сессии Совета ООН по правам человека, заявил, что считает недопустимым использование детей в политических целях.

23 и 31 января, а также 2 февраля в крупных российских городах прошли несогласованные акции. При этом в соцсетях активно распространялись призывы к несовершеннолетним принять участие в акциях. В результате несанкционированных мероприятий прошли задержания, в том числе и несовершеннолетних граждан.

10 февраля сообщалось, что комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России извне обсудила прошедшие в Москве несогласованные акции и вовлечение в них детей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва собирается отправить в международные организации материалы с примерами вмешательства во внутренние дела России извне, в том числе демонстрирующие поддержку незаконных акций из-за рубежа.