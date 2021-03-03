В Крыму раскритиковали призыв украинского политика к захвату полуострова

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров 3 марта раскритиковал призыв украинского политика, бывшего депутата Верховной рады Татьяны Черновол готовиться к захвату полуострова.

«Говорить о силовом захвате российского Крыма не только глупо, но и опасно. Любое посягательство на суверенитет России опасно для любого агрессора. Наша страна вполне может постоять как за своих граждан, так и за свои границы», — цитирует «РИА Новости» Умерова.

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в свою очередь назвал слова Черновол спекуляциями и отметил, что она не имеет никакого влияния в политике Украины.

«Татьяна Черновол сегодня полный аутсайдер украинской политики, и не имеет смысла прислушиваться к ее заявлениям. Она пытается вернуться в политический мейнстрим, а тема Крыма на слуху. Уже весь мир отказался от воинственных угроз в наш адрес, и вдруг на горизонте появляется экс-политик и говорит: «Давайте захватим Крым», — рассказал Белик.

Он также призвал Украину учиться жить без Крыма.

Свое мнение по поводу призыва экс-депутата Рады также выказал член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков. По словам парламентария, Черновол уже не раз высказывала «неадекватные идеи». Последний ее призыв Цеков охарактеризовал пословицей «язык без костей».

Накануне Черновол призвала готовиться к захвату Крыма «в любой момент». По ее словам, военный захват полуострова необходимо начать, когда в России начнутся «процессы турбулентности».

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. За присоединение высказались 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Однако Киев до сих пор считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва утверждала, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.