В Кремле отреагировали на заявление США о прекращении помощи России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на заявление США об отказе в помощи России, отметив, что не помнит, какие именно меры поддержи оказывал Вашингтон Москве. Об этом Песков заявил на брифинге 3 марта.

«К своему стыду, сейчас я не могу припомнить, какую помощь оказывала Америка России. Не могу просто ответить на ваш вопрос», — добавил пресс-секретарь президента РФ.

По словам Пескова, он не в курсе какой-либо помощи от США.

Днем ранее Госдепартамент США сделал заявление о том, что Вашингтон прекратит оказывать Москве помощь в соответствии с законом об иностранной помощи от 1961 года за исключением срочной гуманитарной помощи.

Также в этот день министерство торговли США опубликовало список компаний из России, Германии и Швейцарии, в отношении которых будут введены экспортные ограничения из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным.

Рестрикции распространятся на 10 российских компаний, три немецкие и одну швейцарскую «за их деятельность по поддержке распространения российских программ в области химического оружия и оружия массового уничтожения».

В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия США в отношении России являются продолжением неприкрытого вмешательства в дела РФ. Кроме того, она напомнила, что хоть и Вашингтон выставляет себя борцом с химоружием, сам его не уничтожил.