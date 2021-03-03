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Мурашко оценил сроки формирования коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ

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Популяционный иммунитет к COVID-19 в России может сформироваться к июлю 2021 года. Об этом в среду, 3 марта, заявил глава Минздрава Российской Федерации Михаил Мурашко.

«По планам поставок и по планам вакцинации мы планируем, что завершение формирования популяционного иммунитета произойдет в первом полугодии с захватом июля», — отметил Мурашко в ходе посещения Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии имени Цивьяна Минздрава РФ.

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По его словам, план уже сформирован, производство вакцины продолжает развиваться.

Ранее в этот день Михаил Мурашко напомнил, что коронавирусная инфекция в России продолжает циркулировать. По его словам, во избежание третьей волны заболевания необходимо сделать прививку и соблюдать противоэпидемиологические меры.

Накануне главный внештатный пульмонолог Минздрава по ЦФО, генеральный секретарь Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Малявин заявил, что эпидемия коронавирусной инфекции может завершиться в России к середине текущего года благодаря вакцинации и формированию популяционного иммунитета у населения. Также он призвал не рассчитывать на создание противовирусного препарата прямого действия в скором времени.

Накануне замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора Александр Горелов высказал мнение, что в России не было второй волны эпидемии коронавируса, так как еще не прошла первая.

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