Мурашко напомнил о важности мер безопасности на фоне пандемии COVID-19

Коронавирусная инфекция в России полностью продолжает циркулировать. Об этом в среду, 3 марта, заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко в ходе посещения Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии имени Цивьяна Минздрава РФ.

По его словам, во избежание третьей волны заболевания необходимо сделать прививку.

«Мы не нейтрализовали полностью эту инфекцию, она циркулирует, и нам важно в том числе и развитие вакцинального направления. Сегодня три вакцины официально зарегистрированы и работают на территории РФ», — отметил Мурашко.

Министр также напомнил, что в настоящее время клиническое исследование препарата «ЭпиВакКорона» на лицах старше 60 лет, документы будут рассматриваться организациями штатно.

Мурашко добавил, что снижение заболеваемости COVID-19 фиксируется уже на протяжении нескольких недель, но дальнейшая эпидемиологическая ситуация зависит от проводимых мероприятий. В частности, не допустить ухудшение ситуации позволит вакцинация, масочный режим и другие меры предосторожности.

«Мы хотели бы, чтобы граждане понимали всю меру ответственности. Особенно мы видим, что наиболее тяжело переносят лица старшего возраста. Эта категория наших граждан нуждаются в дополнительной защите и в первую очередь должны получить вакцинацию», — заключил он.

Накануне главный внештатный пульмонолог Минздрава по ЦФО, генеральный секретарь Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Малявин заявил, что эпидемия коронавирусной инфекции может завершиться в России к середине текущего года благодаря вакцинации и формированию популяционного иммунитета у населения. Также он призвал не рассчитывать на создание противовирусного препарата прямого действия в скором времени.

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