Мэр Николаева предупредил отказавшихся от вакцинации о лечении за свой счет

Жителям украинского города Николаев пригрозили лечением за свой счет в случае отказа проходить вакцинацию от коронавируса. Соответствующее заявление сделал мэр города Александр Сенкевич.

По словам Сенкевича, лечение для тех, кто будет отказываться от прививки, будет обходиться в 5 – 10 тыс. гривен ($180–$360) в сутки.

«Либо вакцинируйтесь, либо готовьте деньги на лечение», — сказал он во время прямого эфира в Facebook во вторник, 2 марта.

Мэр уточнил, что вакцинация в Николаеве началась 25 февраля, на сегодняшний день прививки сделали 160 медиков.

Ранее в этот же день президент Украины Владимир Зеленский сделал прививку от коронавируса оксфордской вакциной Covishield во время своего визита в Луганскую область.

Тем самым украинский лидер стремился подать гражданам пример и продемонстрировать качество вакцины.

23 февраля сообщалось, что на территории Украины зарегистрировали вакцину Covishield совместного производства AstraZeneca/Oxford. Регистрация препарата в стране началась 15 февраля. Вакцинация населения началась на следующий день.