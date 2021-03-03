Летом банки обяжут обратно выкупать проданные обманом продукты

ЦБ получит право запрещать продажу определенных финансовых продуктов, если клиентам будет предоставляться неверная или неполная информация о рисках. А при нарушении законных интересов и прав потребителей, сможет требовать от банков обратно выкупать продукты и возмещать расходы физлицам. Законопроект будет принят уже в апреле этого года и вступит в силу до августа, сообщил «Известям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Объем информации, который кредитные организации и агенты обязаны предоставлять гражданам будет прописан, и ЦБ сможет определять форму и порядок предоставления этих данных.

Опрошенные банки сообщили, что не используют мисселинг для увеличения объема продаж и подробно объясняют все условия и характеристики продуктов клиентам.

Законопроект поможет снизить недобросовестные практики, считает доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Иван Денисов, однако не сможет их полностью исключить. К тому же неясно, как придется доказывать факт обмана во время продажи и получится ли это сделать, если клиент не глядя подпишет договор, доверясь банку или агенту.

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План на лето: банки заставят выкупать назад обманом проданные продукты