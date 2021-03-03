В России началась волна обманов с «возвратом случайных переводов» на карту

В России появилась новая схема обмана, в соответствии с которой мошенники начисляют деньги гражданину якобы по ошибке, а затем просят вернуть средства по другим реквизитам, узнали «Известия». Если клиент соглашается, перевод на самом деле оказывается «закрепительным платежом» для привязки карты к какому-либо сервису в интернете, рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. Он подчеркнул, что после подтверждения такие порталы могут свободно списывать любые суммы с карты без дополнительных верификаций.

Другой вариант развития событий — если перечисление окажется «авансом» за покупку на сервисе объявлений, рассказал ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. По его словам, злоумышленник создает любое объявление о продаже — например, о продаже котенка.

— Если покупатель заинтересовался, его просят отправить предоплату на карту в качестве резерва, при этом «пластик» принадлежит не мошеннику, а третьему лицу. Затем злоумышленник звонит получателю денег и убеждает перечислить их уже на его карту под предлогом «возврата» средств за случайный перевод. После этого покупатель, не получивший котенка, требует вернуть средства от того, кому переводил деньги, а мошенник остается в стороне, — пояснил «Известиям» Сергей Голованов.

В ЦБ и крупнейших российских банках подтвердили «Известиям», что знают о схеме мошенничества. По актуальным данным регулятора, в целом объем операций без согласия клиента за первое полугодие 2020-го составил 4 млрд, а за III квартал показатель вырос еще на 2,5 млрд рублей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Рыцарский проступок: как россиян обманывают с возвратом переводов