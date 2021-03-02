Названы даты сдачи ОГЭ для девятиклассников

Основной государственный экзамен (ОГЭ) для учеников девятых классов в 2021 году планируется провести с 24 мая по 2 июля, следует из проекта приказа, опубликованного 2 марта на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Документ подготовили Рособрнадзор и Минпросвещения России.

Ожидается, что с 24 мая по 2 июля пройдет основной этап сдачи ОГЭ, а с 3 по 15 сентября — дополнительный.

Планируется, что оба этапа начнутся с экзамена по русскому языку. ОГЭ по предметам по выбору проводиться не будут.

Ранее в этот же день сообщалось, что в 2021 году ЕГЭ начнется 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии, следует из проекта расписания.

Экзамен по русскому языку будет разделен на два дня, он пройдет 3 и 4 июня.

7 июня состоится экзамен по профильной математике, по физике и истории ― 11 июня, по обществознанию ― 15 июня. ЕГЭ по биологии пройдет 18 июня, в этот же день состоится письменная часть по иностранному языку.

На 28, 29 июня и 2 июля запланированы резервные дни для сдачи единого госэкзамена. Отмечается, что дополнительный период для сдачи ЕГЭ назначен на 12–17 июля.

Рособрнадзор 5 февраля уже публиковал проект расписания ЕГЭ на этот год. В 2021 году данный вид экзамена будут сдавать только выпускники, которые собираются поступать в вузы, остальные в своих школах сдадут только математику и русский язык.