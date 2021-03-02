Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Саркози не исключил обращения в ЕСПЧ в связи с приговором по делу о коррупции
Общество
Названы даты сдачи ОГЭ для девятиклассников
Мир
В Совфеде пообещали ответ на санкции США с учетом интересов России
Спорт
Обладательница двух чемпионских поясов Нуньес выйдет на ринг 7 марта
Общество
МИД обвинил США в неприкрытом вмешательстве в дела России
Общество
Пользователи Сети сообщили о мощном граде в Москве
Мир
Папа римский Франциск предсказал новый Всемирный потоп
Мир
В Австрии 41 человек умер после прививки вакциной Pfizer/BioNTech
Мир
Правящая партия ФРГ выступила за облегчение визового режима с Россией

Названы даты сдачи ОГЭ для девятиклассников

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Основной государственный экзамен (ОГЭ) для учеников девятых классов в 2021 году планируется провести с 24 мая по 2 июля, следует из проекта приказа, опубликованного 2 марта на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Сдачи не надо: родители призвали отменить ЕГЭ и ОГЭ в этом учебном году
Дистанционка усиливает неравенство между подготовкой школьников в центре и на периферии

Документ подготовили Рособрнадзор и Минпросвещения России.

Ожидается, что с 24 мая по 2 июля пройдет основной этап сдачи ОГЭ, а с 3 по 15 сентября — дополнительный.

Планируется, что оба этапа начнутся с экзамена по русскому языку. ОГЭ по предметам по выбору проводиться не будут.

Ранее в этот же день сообщалось, что в 2021 году ЕГЭ начнется 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии, следует из проекта расписания.

Экзамен по русскому языку будет разделен на два дня, он пройдет 3 и 4 июня.

7 июня состоится экзамен по профильной математике, по физике и истории ― 11 июня, по обществознанию ― 15 июня. ЕГЭ по биологии пройдет 18 июня, в этот же день состоится письменная часть по иностранному языку.

На 28, 29 июня и 2 июля запланированы резервные дни для сдачи единого госэкзамена. Отмечается, что дополнительный период для сдачи ЕГЭ назначен на 12–17 июля.

Рособрнадзор 5 февраля уже публиковал проект расписания ЕГЭ на этот год. В 2021 году данный вид экзамена будут сдавать только выпускники, которые собираются поступать в вузы, остальные в своих школах сдадут только математику и русский язык.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021