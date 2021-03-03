С дальним прицелом: корабли противника заметят за сотни километров

Морскую авиацию подключат к сетям-«убийцам». На вооружение ВМФ поступит уникальная автоматизированная система управления (АСУ). Благодаря новинке самолеты, вертолеты и беспилотники в режиме реального времени смогут не только передавать, но и получать координаты и параметры целей от кораблей, субмарин и наземных систем наблюдения. После чего обнаруженные объекты противника будут уничтожены всеми доступными средствами. Таким образом, по мнению экспертов, флот сможет создавать сплошные зоны поражения площадью в сотни и даже тысячи километров. Данная АСУ особенно эффективна в случае применения гиперзвуковых комплексов «Циркон» и «Кинжал».

Сеть для целеуказания

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, в настоящее время АСУ морской авиацией (МА) находится в высокой степени готовности. Ожидается, что ее первые образцы поступят в войска в ближайшее время. По словам собеседников издания, новинка объединит информацию от различных источников. Затем обработанные данные будут передаваться на корабли для нанесения ударов. Благодаря такому взаимодействию флот сможет создавать сплошные зоны поражения площадью в сотни и даже тысячи километров.

Ранее начальник МА и ПВО Черноморского флота полковник Сергей Саушкин заявил, что в ближайшие годы в АСУ произойдут кардинальные изменения, которые позволят на порядок улучшить качество управления.

Все современные и перспективные противокорабельные ракеты получают целеуказание и маршрут перед пуском. Самостоятельно искать объекты они начинают лишь на последнем участке полета, за несколько десятков километров до него. Собственную сравнительно маломощную головку самонаведения для этого боеприпас включает ненадолго.

— Чтобы вывести в район цели систему дальнобойного вооружения, требуется определенная точность, — пояснил «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский. — Головки самонаведения ракет имеют ограничение по дальности и по углу, в котором они могут распознавать объект. Просто выстрелить в море в сторону цели — бессмысленная трата дорогостоящего оружия. Есть определенные требования по выдаче целеуказания для наведения боеприпасов на корабельные группы и отдельные корабли. Необходимо учитывать, что они не стоят на месте. Типовое соединение преодолевает за час десятки километров. Поэтому на командном пункте должна быть актуальная информация, позволяющая вывести в район цели ударные средства поражения.

По словам эксперта, именно поэтому необходимо объединить все средства разведки, которые базируются в космосе, в воздухе, на кораблях и наземных объектах. Они должны коллективно заниматься «вскрытием» корабельных группировок. Единая информационная система обеспечивает работу разведывательно-ударных контуров, отметил Виктор Мураховский. А достоверную и актуальную информацию из нее могут использовать самые разные системы вооружения: береговые ракетные комплексы, корабельные ударные средства и другие.

Для подводных кораблей такая система будет особенно актуальна, рассказал «Известиям» бывший командир субмарины Игорь Курдин.

— Мы пользуемся только той информацией, которую «слышим» с помощью гидроакустических комплексов, а это не очень большая дистанция, — пояснил эксперт. — Безусловно, нам нужна полная разведывательная обстановка в как можно большем радиусе, в первую очередь в районах боевого предназначения. Даже в подводном положении у командования есть возможность вызвать подводную лодку на связь в случае острой необходимости — в том числе для передачи разведданных. Возможности самолета по сбору информации намного больше, чем у корабля, но при этом у него ниже боевая устойчивость. Поэтому система обнаружения и слежения должна быть комплексной.

Авиационная модернизация

Как ранее сообщали «Известия», МА вскоре получит на вооружение гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал» с дальностью более 1,5 тыс. км. Первыми они поступят на Северный флот. Но в Южном военном округе уже имеется экспериментальная эскадрилья таких самолетов. Они регулярно вылетают на патрулирование над Черным и Каспийским морями, а на учениях используются совместно с бомбардировщиками Ту-22М3, несущими противокорабельные ракеты.

Также ведется программа расширения возможностей многоцелевых истребителей морской авиации Су-30СМ. Они получат возможность применять более широкий набор дальнобойных ракет, включая мощнейшую Х-32.

За последние восемь лет МА получила 120 новых и модернизированных самолетов. Многие из них переоснащаются на специализированную вычислительную подсистему СВП-24 «Гефест». Она позволяет получать целеуказание из внешних источников и снайперски поражать и надводные, и наземные цели даже неуправляемыми боеприпасами. Сообщалось о переоснащении ими Су-24М 43-го отдельного морского штурмового авиаполка Черноморского флота.

Ранее оборонное ведомство сообщало о ведущейся разработке нового патрульного самолета, который должен прийти на смену противолодочным Ту-142М3. Представители МА заявляли также о планах в период с 2021 по 2030 год получить перспективные палубные беспилотники и корабельные самолёты радиолокационного дозора. Они также смогут работать с АСУ.

Прошедшие модернизацию на СВП-24 палубные истребители Су-33 использовались для атаки наземных целей террористов в Сирии во время боевого похода туда авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» в 2016 году. Замечены были в Арабской Республике и противолодочные патрульные самолеты Ту-142М3, которые также оснащены этой подсистемой. Они не только вели разведку, но и сами атаковали объекты экстремистов бомбами.

Морские разведчики

С самого появления дальнобойных противокорабельных ракет флоту приходилось решать задачу целеуказания для них. За время полёта дозвуковых боеприпасов на максимальную дальность идущие полным ходом корабли могли переместиться на несколько десятков километров и выйти из зоны поражения. Чтобы не терять противника из виду и находить его на дальнем расстоянии, авиация стала использовать разведывательные самолеты с мощными радиолокаторами.

Разведчиком и целеуказателем для противокорабельных ракет времен холодной войны были турбовинтовые Ту-95РЦ. Их спроектировали на базе дальних стратегических бомбардировщиков и выпустили серией в 53 машины. Огромный самолет весом более 180 т с экипажем в девять человек мог следить за авианосными ударными группировками с расстояния в сотни километров. Их продолжительность патрулирования в воздухе достигала суток.

Ту-95РК использовали не только с территории СССР. Они регулярно патрулировали также с советских баз в Гвинее, Вьетнаме и на Кубе. Это позволяло отслеживать перемещение эскадр НАТО в Атлантике, Тихом и Индийском океанах. Такие самолеты активно использовались до 1980-х годов. Затем их постепенно сменила космическая система разведки и целеуказания.