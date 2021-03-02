Флоты врозь: в 2021 году ВМФ проведёт крупнейшие океанские учения

Минобороны России готовится провести в этом году масштабные океанские учения в дальней морской зоне. В них одновременно примут участие корабли Северного и Тихоокеанского флотов, которые станут действовать в разных регионах, но под под единым руководством. Штабы будут управлять самолетами, кораблями и подводными лодками в режиме реального времени с помощью новых автоматизированных систем. Эксперты считают, что подобные маневры помогут выявить не только сильные, но и слабые стороны отечественного ВМФ при действиях вдали от своих берегов.

Дальние походы

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, подготовка к масштабным учениям уже началась. Ожидается, что предстоящие океанские маневры станут одними из самых масштабных за последние годы. В частности, на них будет отрабатываться как межфлотское взаимодействие, так и межвидовое, особенно с Воздушно-космическими силами.

В настоящее время определяются корабельный и авиационный составы, которые примут участие в учениях. А также место их проведения. В частности, по словам собеседников издания, рассматриваются регионы Тихого, Атлантического, Северного Ледовитого, а также Индийского океанов. Окончательно место пока не выбрано. Зато уже известно, что в маневрах примут участие группировки Северного и Тихоокеанского флотов, а также, возможно, части ВКС.

Флоты врозь Многоцелевые истребители Су-30М2 ВКС России во время учений Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

В конце прошлого года проведение масштабных учений анонсировал Главком ВМФ адмирал Николай Евменов. Он также заявил, что флот России продолжит активную деятельность в различных районах Мирового океана для гарантированного недопущения угроз нашей стране с морских направлений.

Эти маневры станут настоящей проверкой на прочность как экипажей и штабов, так и служб обеспечения, отметил бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

— Необходимо будет провести разведку, организовать взаимодействие, пополнение группировок кораблей ресурсами, разработать планы, — пояснил адмирал «Известиям». — Крупные маневры помогут выявить как сильные стороны нашего флота, так и те, над которыми еще надо поработать. В советское время мы регулярно проводили учения «Океан». Помимо военных кораблей в них было задействовано большое количество судов Министерства морской промышленности. Они формировали конвои в Атлантическом океане, мы принимали их под охрану и проводили через Гибралтар, Суэцкий канал и дальше. На пути следования нас пытались «атаковать» подводные лодки. А мы должны были их своевременно обнаружить и условно уничтожить. Вторая задача, которая отрабатывалась в ходе океанских учений — уничтожение авианосных ударных группировок, в ее решении участвовали подводные и надводные корабли.

В прошлом году России удалось нарастить количество пунктов базирования для флота в дальнем зарубежье. В декабре власти РФ и Судана договорились о создании в африканской стране постоянного пункта материально-технического обеспечения ВМФ — второго после сирийского Тартуса. Корабли получили возможность пополнять припасы, ремонтироваться и заправляться. Экипажи при этом смогут отдохнуть на берегу.

Флоты врозь Российский военный корабль, фрегат «Адмирал Григорович» в порту Судана Фото: РИА Новости

В воскресенье, 28 февраля, Порт-Судан в Красном море, где началось создание базы, впервые посетил крупный российский боевой корабль. Им стал фрегат «Адмирал Григорович» Черноморского флота.

Морской щит

Крупномасштабные межфлотские учения ВМФ проводил уже не раз. Так, в 2018 году у берегов Сирии собрали 26 кораблей, судов и подводных лодок из состава Черноморского и Северного флотов. Приняли в них участие и два корвета Каспийской флотилии с крылатыми ракетами «Калибр». Они пришли в Средиземное море через Волго-Донской канал. Маневры получили название «Океанский щит – 2018». Тогда же было объявлено о том, что они станут ежегодными.

Самые крупные маневры этой серии прошли в 2020-м. Мероприятия в их рамках велись на всех четырех флотах. Финальную точку поставили у берегов Чукотки. Там провели стрельбы крылатыми ракетами береговые комплексы, атомная подводная лодка «Омск» и крейсер «Варяг». Морская пехота при поддержке авиации высадилась на необорудованное побережье удаленного полуострова. Только в этом эпизоде участвовало более 50 кораблей и судов ТОФ.

Флоты врозь Член экипажа атомного подводнго крейсера «Омск» во время учений «Океанский щит» у берегов Чукотки Фото: ТАСС/Минобороны РФ

В рамках этих учений вылеты морской авиации прошли одновременно на четырёх флотах. В них участвовали около 50 самолетов, вертолётов и беспилотников. Группировки кораблей и авиации действовали на трех стратегических направлениях: Восточном, Арктическом и Западном. Управлял их действиями с борта корабля «Маршал Крылов» главком ВМФ адмирал Николай Евменов.

В последние годы активность российских кораблей в океанской зоне постоянно растет , отметил военный историк Дмитрий Болтенков.

— В конце 2000-х наши моряки стали активно ходить в дальние походы после многолетнего перерыва. Но уже вскоре столкнулись с тем, что у многих кораблей советской постройки выработался ресурс. Однако в начале 2010-х в строю стали появляться новые корабли, и с каждым годом они всё больше выходят в дальнюю океанскую зону, — сообщил эксперт. — Наш флот постоянно присутствует в разных морях и океанах. Непосредственно сейчас, например в Средиземном море находится фрегат «Адмирал Касатонов», в Красном — фрегат «Адмирал Григорович», который возвращается с международных учений АМАН-2021 в Аравийском море. В середине февраля корвет «Стойкий» и танкер «Кола» приняли участие в совместном российско-иранских маневрах в Оманском заливе.

Океанское пополнение

До сих пор основу океанского флота России составляют крупные корабли и АПЛ советских проектов. Ситуация начала меняться лишь в последние годы с увеличением ввода в строй новых боевых единиц.

Флоты врозь Российская атомная подводная лодка стратегического назначения проекта 955 «Владимир Мономах» в пункте постоянного базирования Вилючинск на Камчатке Фото: РИА Новости/Ильдус Гилязутдинов

По данным оборонного ведомства, с 2012 года ВМФ получил четыре новых подводных крейсера стратегического назначения с межконтинентальными баллистическими ракетами. Пополнили его также 10 многоцелевых атомных и дизель-электрических субмарин. Надводным силам за это время передано 102 корабля и боевых катера.

В декабре 2020-го глава оборонного ведомства Сергей Шойгу сообщил, что сейчас строится 16 и ведется модернизация 19 надводных кораблей дальней морской зоны. Еще на шесть единиц должны подписать контракты в нынешнем году.