Нужен берег чукотский: северо-восток России защитит новая дивизия

Минобороны приступило к созданию дивизии береговой обороны на Чукотке. В конце прошлого года был сформирован первый полк, который заступил на боевое дежурство. Соединение станет патрулировать побережье и получит в свое распоряжение всё необходимое для отражения десанта. Зона действия новой части будет простираться вдоль Северного морского пути вплоть до острова Врангеля. По словам экспертов, соединение должно обеспечить более безопасное судоходство в регионе.

Полк за полком

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, формирование дивизии началось в конце прошлого года. В настоящее время на Чукотке уже развернут первый полк береговой обороны. Его важной задачей станет контроль побережья вдоль Севморпути. В регионе, где девять месяцев в году лежит снег и дуют сильные ветра, создаваемая часть получит специальную технику — снегоходы, модульные системы жизнеобеспечения, полевые столовые-вездеходы, пояснили источники. Правда, сроки, когда соединение будет полностью укомплектовано и готово к несению службы, пока неизвестны.

Впервые о планах по созданию на Чукотке дивизии рассказал глава военного ведомства Сергей Шойгу в 2016 году. Тогда «Известия» писали, что в ее состав должны войти уникальные подразделения, которые будут действовать на четырех– и шестиколесных квадроциклах. Их задача — вести патрулирование побережья и не допустить высадки диверсантов. В случае масштабного штурма десантом противника арктическая пехота быстро выдвинется на угрожаемое направление и с ходу примет бой.

В декабре 2020-го на итоговой коллегии министр обороны сообщил о формировании в регионе первого полка. Правда, место его дислокации не раскрыл. В настоящее время на нескольких ресурсах, посвященных поиску работы, можно найти объявления о наборе военнослужащих по контракту для службы на Чукотке. В частности, на должности снайперов-разведчиков.

— Дивизия сможет прикрывать расположенные в регионе объекты ПВО. Но главное — это обеспечение судоходства по Севморпути, — рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский. — На учениях «Восток-2018» отрабатывался переход некоторых кораблей Северного флота в Тихий океан по данному маршруту. Это большая стратегическая задача для отечественного флота, который распределен по четырем группировкам. На Чукотке важно иметь соединение, которое способно обеспечить и оборону, и прикрытие этого направления. Конечно, во взаимодействии с ВКС.

После создания на Чукотке дивизии судоходство по Севморпути станет более безопасным, сообщил «Известиям» экс-начальник главного штаба ВМФ России адмирал Валентин Селиванов.

— Дивизия — это мощное тактическое соединение, способное действовать самостоятельно, — пояснил адмирал. — Она может решать разные задачи. Как известно, иностранные суда, а тем более военные корабли не могут идти по Севморпути без разрешения России. Если какое-то судно нарушит это правило, наши военнослужащие смогут высадиться на него с вертолетов или с катеров и провести досмотр. А с учетом мощной техники, способной работать в снежных условиях, войска могут проводить и гуманитарные операции. Например, спасать людей в случае ЧП — как на суше, так и вблизи берега.

На Чукотке в последние десятилетия серьезных сухопутных сил не было. С 1980-х годов до середины 1990-х там несла службу 99-я мотострелковая дивизия. Она комплектовалась по сокращенному штату и имела урезанную структуру: у нее не было комплекта артиллерии и средств ПВО, а вместо батальонов боевого и тылового обеспечения были роты. Кроме того, даже мощная гусеничная техника мотострелков большую часть года неспособна работать в климатических условиях Чукотки.

— Первые попытки создать сухопутную группировку на Чукотке были в начале холодной войны, — рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Кашин. — Тогда были планы развернуть там отличившуюся в Великой Отечественной войне 14-ю армию. Разрабатывались идеи о переброске войск через Берингов пролив. В итоге от них отказались, но инфраструктуру возводить начали.

Ранее «Известия» сообщали, что дивизия береговой обороны будет также создана в Калининградской области. Ее основу составит полк, сформированный на базе 79-й мотострелковой бригады. Он получит часть старых «бригадных» батальонов и некоторые подразделения обеспечения. Не исключено, что вторым полком, который войдет в состав дивизии, станет 7-й отдельный гвардейский мотострелковый, расположенный в Калининграде.

Возвращение на Чукотку

Чукотка за последние пять лет вновь стала центром военной активности на северо-востоке страны. Проведенная в интересах Минобороны реконструкция аэродрома Угольный в Анадыре позволила принимать все типы самолетов и вертолетов. Они не только обеспечивают охрану границ, но и занимаются снабжением еще более удаленных гарнизонов.

В 2000-х Угольный лишь изредка использовался в качестве передового оперативного аэродрома для боевой авиации. Но в 2017 году на него впервые в истории приземлились дальние бомбардировщики Ту-22М3. А со следующего года туда стали регулярно прилетать и самые мощные стратегические ракетоносцы Ту-160. Для выполнения учебных задач они перебазируются туда из европейской части страны, выполняя беспосадочные перелеты протяженностью около 7 тыс. км.

В декабре прошлого года Минобороны сообщило о начале постоянного боевого дежурства в Анадыре флотских истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ из состава авиаполка на Камчатке. Уже несколько лет на Угольном дежурит и подразделение БПЛА с аппаратами «Орлан-10» и «Форпост». Они позволяют мониторить не только полуостров, но и его прибрежные воды.

Уже пятый год находится на Камчатке и сводный отряд армейской авиации. Транспортные Ми-8 и Ми-26 помогают снабжать подразделения на мысе Шмидта и острове Врангеля. В его составе на практике испытали новейшую арктическую модификацию Ми-8АМТШ-ВА, созданную специально для эксплуатации в сложнейших условиях Крайнего Севера.

В последние годы Россия активно укрепляет береговые силы флота. Соединения морской пехоты реформируются и превращаются в войска быстрого реагирования, способные действовать по всему миру. Береговые ракетно-артиллерийские войска перевооружают с устаревших комплексов «Редут» и «Рубеж» на новейшие «Бастион» и «Бал». Кроме того, создаются современные дивизионы, а береговые ракетные полки превращаются в полноценные бригады.