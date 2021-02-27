Международные учения НАТО начались в Черном море

Международные учения НАТО «Посейдон 21» начались в Черном море. Об этом сообщило в субботу, 27 февраля, «Радио Румынии».

Учения пройдут с 27 февраля по 6 марта на берегу Черного моря под командованием военно-морских сил Румынии. В них принимают участие более 700 военных из нескольких стран Североатлантического альянса: Болгарии, Греции, Испании, Румынии, США, Турции и Франции. Во время тренировок, которые пройдут на море, суше и в воздухе, будут задействованы 13 военных кораблей, девять самолетов, а также грузовик с пиротехникой и подводный робот.

Открытие учений прошло в порту Констанца 27 февраля в 11:00.

На учениях военные будут тренировать сопротивление подводным угрозам, авиации и надводным кораблям противника, обезвреживать морские мины и самодельные взрывные устройства, буксировать поврежденный корабль, учиться заправке топливом на море и оказывать первую помощь.

Ранее, 25 февраля, в Минобороны РФ сообщили, что Черноморский флот РФ приступил к слежению за кораблями военно-морских сил Испании и Греции, которые вошли в акваторию Черного моря.

В декабре прошлого года в США назвали военные учения американского флота и союзников Соединенных Штатов по НАТО в Черном море «предупреждением для России».

В начале декабря в МИД России обеспокоились наращиванием военных сил НАТО в Черном море, отметив, что увеличивается количество заходов кораблей ВМС стран НАТО в черноморские порты союзников и партнеров, полетов разведывательных самолетов и беспилотных летательных аппаратов вдоль российских границ.