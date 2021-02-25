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ЧФ начал слежение за вошедшими в Черное море кораблями ВМС Испании и Греции

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Черноморский флот РФ приступил к слежению за кораблями военно-морских сил Испании и Греции, которые вошли в акваторию Черного моря. Об этом в четверг, 25 февраля, заявили в Министерстве обороны России.

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«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями тральщиков-искателей мин «Тахо» ВМС Испании и «Эуропи» ВМС Греции, зашедших в акваторию Черного моря 25 февраля 2021 года», — отметили в Национальном центре управления обороной.

Корабли вошли в акваторию Черного моря 25 февраля, пишет «Газета.ру».

В конце января сообщалось, что эсминец ВМС США «Портер» зашел в акваторию Черного моря. Силы Черноморского флота приступили к отслеживанию действий американского корабля.

Всего за 2020 год было осуществлено семь случаев отправки военных кораблей США в черноморский регион. Последним из них стал заход эсминца «Дональд Кук» в акваторию одноименного моря в ноябре. Тогда силы и средства Черноморского флота РФ приступили к отслеживанию действий этого корабля.

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