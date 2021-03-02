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Организаторы «Евровидения» рассказали о формате проведения конкурса в 2021 году

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Международный песенный конкурс «Евровидение-2021» состоится офлайн в усеченном формате. Соответствующее решение было подтверждено референс-группой «Евровидения», руководящим органом мероприятия, а также исполнительным советом Европейского вещательного союза. Об этом сообщается во вторник, 2 марта, на сайте мероприятия.

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По мнению организаторов конкурса, в условиях пандемии коронавируса мероприятие не может проводиться в обычном формате, сообщается на сайте aif.ru.

Число участников в каждой из делегаций будет меньше, чем в прошлые годы. Количество журналистов на мероприятии ограничат до 500 человек, еще тысяча представителей СМИ сможет освещать конкурс в специальном пресс-центре. Пока не принято решение о присутствии зрителей на «Евровидении».

Ранее в этот же день сообщалось, что исполнитель и песня для представления России на международном песенном конкурсе «Евровидение-2021» будут выбраны 8 марта в результате национального зрительского голосования. Оно пройдет в рамках специального праздничного шоу, которое будет транслироваться в прямом эфире, пишет «Москва 24».

26 октября 2020 года стало известно, что исполнители из 41 страны примут участие в «Евровидении» в 2021 году. По словам исполнительного директора конкурса Мартина Остердаля, это тот же состав стран, которые участвовали бы в конкурсе в 2020 году.

65-й международный музыкальный конкурс «Евровидение-2020» должен был пройти с 12 по 16 мая в концертном зале Ahoy в Роттердаме в Нидерландах, но был отменен из-за пандемии коронавируса.

Вместо него 16 мая было проведено онлайн-шоу со всеми участниками отмененного «Евровидения-2020».

Сообщалось, что участники смогут выступить в следующем году, но с условием, что им нужно будет написать новую песню. Группа Little Big, которая должна была представить Россию, ранее заявила о готовности представить Россию на «Евровидении-2021».

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