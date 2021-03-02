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Чат расплаты: чем угрозы инвесторов обернутся для Telegram

Имущество компании могут арестовать за долг, но есть шанс найти средства от продажи облигаций или монетизации, говорят эксперты
Фото: Getty Images/Chesnot
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Чат расплаты: чем угрозы инвесторов обернутся для Telegram
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2021-03-02 17:37:55
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Иск от инвесторов TON может грозить Telegram арестом счетов и имущества и отключением дата-центров мессенджера, не исключают опрошенные «Известиями» эксперты. В конце февраля фонд Da Vinci Capital потребовал от компании компенсировать $100 млн, вложенных в так и не запущенную блокчейн-платформу. Инвестор пригрозил подать в суд, если деньги не вернут за 14 дней. Впрочем, Telegram может выручить средства от продажи конвертируемых облигаций или монетизации мессенджера, предполагают специалисты.

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Судебная угроза

В конце февраля фонд Da Vinci Capital направил топ-менеджерам и юристам Telegram и TON уведомление о намерении подать иск против компаний в случае невыплаты компенсации в размере $100 млн в течение двух недель, сообщило издание Forbes со ссылкой на собственные источники в фонде. Речь о возврате средств, которые Da Vinci Capital в 2018 году инвестировала в блокчейн-платформу TON. Тогда проект в сумме привлек $1,7 млрд от 171 инвестора. Но в 2020 году основатель Павел Дуров объявил, что блокчейн-платформа не будет запущена. Ранее американский суд запретил выпуск криптовалюты Gram, а Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обязала разработчиков вернуть большую часть денег инвесторам. Сейчас компания погасила часть долгов, но до конца апреля ей предстоит вернуть еще более $600 млн.

Перспективу судебной тяжбы Da Vinci Capital и Telegram оценить сложно, сказал экс-директор по спецпроектам мессенджера Антон Розенберг. Инвестиционное соглашение TON подразумевало риски, при которых запуска платформы по объективным причинам может не случиться вовсе, отметил он. С другой стороны, состояние TON и распределение инвестиций вызывало много вопросов и до появления таких причин, добавил Антон Розенберг.

Чат расплаты
клавиатура
Фото: Global Look Press/dpa/Silas Stein
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— Фактически деньги инвесторов тратились прежде всего на поддержание самого Telegram, а разработкой TON занимались четыре штатных программиста. И результат таков, что, несмотря на открытый исходный код, по сути, оплаченный инвесторами, даже сторонние команды разработчиков за год так и не смогли запустить свою версию TON, — сказал Антон Розенберг.

Если дело всё же дойдет до суда и Da Vinci Capital одержит победу, это создаст опасный прецедент: остальные инвесторы, которым должен Telegram, тоже подадут иски, считает эксперт. В таком случае Telegram нужно будет срочно выплатить сотни миллионов долларов. Сейчас у Павла Дурова нет таких ресурсов, утверждает Антон Розенберг. Поэтому возможны аресты счетов и имущества, что в конце концов приведет к отключению дата-центров Telegram, не исключил он.

Дело может дойти до ареста имущества, согласен владелец компании «Катков и партнеры» Павел Катков. Но вряд ли это случится быстро: юристы Telegram могут попробовать затянуть процесс и выиграть время, считает он.

— Нередко изматывание противника является частью судебной стратегии, направленной на то, чтобы противник выдохся, — пояснил эксперт.

Чат расплаты
молоток
Фото: Global Look Press/West Coast Surfer

В Telegram оперативно не ответили на вопросы «Известий» о планах решения проблемы.

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Выход есть

В январе стало известно, что Telegram планирует выпустить облигации на сумму $1 млрд и распродать их среди ограниченного круга инвесторов. Бонды можно будет конвертировать в акции со скидкой 10%, если компания выйдет на биржу в течение пяти лет. Официально Telegram заявляет, что вырученные деньги пойдут на развитие мессенджера. Но основной целью может быть погашение долга перед инвесторами TON, считает аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов.

— Это выглядит достаточно разумно и не потребует вливания собственных средств Дурова в компанию, — объяснил эксперт.

Если облигации будут конвертированы в акции, Павел Дуров фактически продаст часть мессенджера, обратил внимание аналитик «Финам» Леонид Делицын. Впрочем, доля инвесторов будет небольшой, считает он.

— Оценка Telegram, по моим подсчетам, начнется от $90 млрд. Так что на $1 млрд много акций не получишь, — отметил эксперт.

Чат расплаты
доллар
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Другим способом стабилизировать финансовое состояние компании может быть монетизация мессенджера, считают эксперты. В 2021 году Telegram запустит собственную рекламную платформу, объявлял Павел Дуров ранее. Впрочем, мессенджер может и не справиться с этой задачей, отметил Денис Буйволов.

— Facebook также пока не нашел успешной стратегии для монетизации своего мессенджера WhatsApp (2 млрд активных пользователей), — аргументировал он.

В Telegram немного разработчиков, поэтому запуск монетизации может произойти нескоро, добавил Антон Розенберг. В любом случае реклама вряд ли обеспечит окупаемость мессенджера, усомнился он.

На 200-миллиардном рынке мобильной рекламы у Telegram есть шансы зарабатывать от $1 млрд до $6 млрд монетизацией, оценил, в свою очередь, Леонид Делицын. Но на этот показатель мессенджер выйдет только через три года, спрогнозировал он.

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