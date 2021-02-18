Привлечь вливания: каковы шансы Дурова собрать деньги для развития Telegram

Попытка основателя Telegram Павла Дурова привлечь сторонние деньги на развитие своей компании теперь вполне может увенчаться успехом, считают опрошенные «Известиями» аналитики. Речь о планах получить минимум $1 млрд через размещение облигаций среди ограниченного круга инвесторов, о которых ранее сообщили СМИ. По мнению большинства экспертов, учитывая стремительный рост аудитории мессенджера и перспективы выхода на IPO, сервис легко получит средства на развитие. Впрочем, аналитики не исключают, что серьезного интереса международных покупателей к мессенджеру может всё-таки не быть.

Попытка № 2

Шансы Павла Дурова заполучить деньги от инвесторов на дальнейшее развитие Telegram довольно высоки, оценивают аналитики. Ранее о планах компании привлечь не менее $1 млрд через размещение облигаций среди ограниченного круга инвесторов из России, Европы, Азии и c Ближнего Востока писали СМИ. По их информации, если сервис в течение пяти лет решится на IPO, владельцы бондов смогут конвертировать долг в акции с дисконтом 10% к цене размещения.

Первый опыт привлечения средств сторонних инвесторов для развития сервиса был в 2018 году. Тогда компания во главе с его основателем планировала запустить блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON) в октябре 2019 года. На базе этой платформы Дуров хотел создать собственную криптовалюту Gram и встроить ее в мессенджер, что позволило бы привлечь деньги на развитие Telegram и при этом не потерять контроль над проектом. Для развития TON Павел Дуров привлек более $1,7 млрд инвестиций. Однако уже в январе 2020-го Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заблокировала продажу токенов, посчитав, что они являются ценными бумагами, то есть компания продавала инвесторам не криптовалюту, а долю в компании. В июне прошлого года суд обязал Дурова вернуть инвесторам $1,2 млрд.

В конце 2020-го основатель мессенджера объявил о том, что с начала 2021 года сервис запустит монетизацию. При этом он заверил, что в личных и групповых чатах рекламы не будет. Также Дуров подчеркнул, что до последнего времени продвигал компанию за счет личных средств и поддержка проектов такого масштаба обходится ему в сотни миллионов долларов ежегодно.

Концепция привлечения средств со стороны Telegram достаточно продумана и может увенчаться успехом, оценил главный экономист TeleTrade Марк Гойхман. Основными критериями отсечения станут цена облигаций и их доступность только для узкого круга. В результате может быть сформирован лояльный пул крупных инвесторов, что существенно снизит риск возможных конфликтов в будущем, уверен он.

— Доходность бумаг выступит дополнительным фактором их привлекательности. Уменьшаются риски для инвесторов, так как есть понимание текущей гарантированной и будущей доходностей от вложений, — считает Марк Гойхман.

Объявление о старте монетизации — только начало большого пути Telegram, уверен аналитик «Финама» Леонид Делицын. Он пояснил: деньги мессенджеру прежде всего нужны для операционных расходов. По мнению эксперта, в случае обычного эмитента конвертируемые бонды сравнительно дешевы в обслуживании. Такое привлечение средств обойдется Telegram дешевле, чем обычный выпуск облигаций, и ему не придется жертвовать голосами акционерного собрания до самого момента конвертации — а он, видимо, не наступит раньше IPO, отметил Леонид Делицын.

В то же время сервис уже восемь лет как убыточный, указал партнер юридической фирмы Digital Rights Center Михаил Третьяк. Дуров ежемесячно вкладывает в его развитие около $1 млн личных средств, добавил он. Разработка и поддержка Telegram — дорогое удовольствие, поэтому компания и пытается привлечь средства от новых инвесторов. К тому же монетизация, о запуске которой объявил основатель компании, потребует дополнительных разработок, на которые тоже нужны деньги, пояснил он.

Раскрыли кошельки

Оценивая шансы на успех второй попытки в привлечении средств, а также предлагаемые Telegram условия, аналитики разошлись во мнениях. Михаил Третьяк сомневается, что после первого провала в инициативу сервиса вложатся серьезные международные инвесторы. По его мнению, скорее будет ограниченный пул, при этом в основных интересантах будут те покупатели, которые всё-таки захотят получить контроль над компанией. Главными держателями бумаг могут стать российские инвесторы, например холдинг USM Group, владеющий Mail.Ru Group, который ранее уже выкупил у Дурова соцсеть «ВКонтакте», предположил эксперт. Также не исключено участие китайских и арабских резидентов, добавил он. Но пока речи о доле в капитале нет, так как не ясно, в какие акции можно будет конвертировать предлагаемые Telegram облигации, отметил Михаил Третьяк.

В этот раз компания с большой вероятностью сможет привлечь средства с учетом стремительного роста аудитории до 500 млн человек, уверен и аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк. Также стоит взять во внимание возможности выхода на IPO, где держатели долга смогут выгодно конвертировать его в акции, подчеркнул он. К тому же сумма привлечения небольшая относительно стоимости мессенджера, которая могла, по неофициальным оценкам, превысить $30 млрд, добавил эксперт.

— Если раньше Telegram мог обходиться за счет постоянных инвестиций со стороны основателя, то сейчас мессенджер уже не в том положении, сервису необходимо тратить существенно больше на поддержание своей работы и развитие. При этом для размещения акций на IPO компании еще рано, так как ей пока не с чем прийти к портфельным инвесторам. В такой ситуации размещение конвертируемых облигаций — идеальный способ привлечь инвестиции, — отметил руководитель направления «Акции глобальных рынков» «Система Капитал» Никита Емельянов.

Нельзя назвать провалом предыдущее привлечение средств, так как инвесторы с готовностью раскрыли кошельки, подчеркнул Леонид Делицын. Сейчас Telegram идет тем же путем, что при проведении ICO. Есть ряд крупных частных инвесторов, которые верят в гений братьев Дуровых.