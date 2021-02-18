Привлечь вливания: каковы шансы Дурова собрать деньги для развития Telegram
Попытка основателя Telegram Павла Дурова привлечь сторонние деньги на развитие своей компании теперь вполне может увенчаться успехом, считают опрошенные «Известиями» аналитики. Речь о планах получить минимум $1 млрд через размещение облигаций среди ограниченного круга инвесторов, о которых ранее сообщили СМИ. По мнению большинства экспертов, учитывая стремительный рост аудитории мессенджера и перспективы выхода на IPO, сервис легко получит средства на развитие. Впрочем, аналитики не исключают, что серьезного интереса международных покупателей к мессенджеру может всё-таки не быть.
Попытка № 2
Шансы Павла Дурова заполучить деньги от инвесторов на дальнейшее развитие Telegram довольно высоки, оценивают аналитики. Ранее о планах компании привлечь не менее $1 млрд через размещение облигаций среди ограниченного круга инвесторов из России, Европы, Азии и c Ближнего Востока писали СМИ. По их информации, если сервис в течение пяти лет решится на IPO, владельцы бондов смогут конвертировать долг в акции с дисконтом 10% к цене размещения.
Первый опыт привлечения средств сторонних инвесторов для развития сервиса был в 2018 году. Тогда компания во главе с его основателем планировала запустить блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON) в октябре 2019 года. На базе этой платформы Дуров хотел создать собственную криптовалюту Gram и встроить ее в мессенджер, что позволило бы привлечь деньги на развитие Telegram и при этом не потерять контроль над проектом. Для развития TON Павел Дуров привлек более $1,7 млрд инвестиций. Однако уже в январе 2020-го Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заблокировала продажу токенов, посчитав, что они являются ценными бумагами, то есть компания продавала инвесторам не криптовалюту, а долю в компании. В июне прошлого года суд обязал Дурова вернуть инвесторам $1,2 млрд.
В конце 2020-го основатель мессенджера объявил о том, что с начала 2021 года сервис запустит монетизацию. При этом он заверил, что в личных и групповых чатах рекламы не будет. Также Дуров подчеркнул, что до последнего времени продвигал компанию за счет личных средств и поддержка проектов такого масштаба обходится ему в сотни миллионов долларов ежегодно.
Концепция привлечения средств со стороны Telegram достаточно продумана и может увенчаться успехом, оценил главный экономист TeleTrade Марк Гойхман. Основными критериями отсечения станут цена облигаций и их доступность только для узкого круга. В результате может быть сформирован лояльный пул крупных инвесторов, что существенно снизит риск возможных конфликтов в будущем, уверен он.
— Доходность бумаг выступит дополнительным фактором их привлекательности. Уменьшаются риски для инвесторов, так как есть понимание текущей гарантированной и будущей доходностей от вложений, — считает Марк Гойхман.
Объявление о старте монетизации — только начало большого пути Telegram, уверен аналитик «Финама» Леонид Делицын. Он пояснил: деньги мессенджеру прежде всего нужны для операционных расходов. По мнению эксперта, в случае обычного эмитента конвертируемые бонды сравнительно дешевы в обслуживании. Такое привлечение средств обойдется Telegram дешевле, чем обычный выпуск облигаций, и ему не придется жертвовать голосами акционерного собрания до самого момента конвертации — а он, видимо, не наступит раньше IPO, отметил Леонид Делицын.
В то же время сервис уже восемь лет как убыточный, указал партнер юридической фирмы Digital Rights Center Михаил Третьяк. Дуров ежемесячно вкладывает в его развитие около $1 млн личных средств, добавил он. Разработка и поддержка Telegram — дорогое удовольствие, поэтому компания и пытается привлечь средства от новых инвесторов. К тому же монетизация, о запуске которой объявил основатель компании, потребует дополнительных разработок, на которые тоже нужны деньги, пояснил он.
Раскрыли кошельки
Оценивая шансы на успех второй попытки в привлечении средств, а также предлагаемые Telegram условия, аналитики разошлись во мнениях. Михаил Третьяк сомневается, что после первого провала в инициативу сервиса вложатся серьезные международные инвесторы. По его мнению, скорее будет ограниченный пул, при этом в основных интересантах будут те покупатели, которые всё-таки захотят получить контроль над компанией. Главными держателями бумаг могут стать российские инвесторы, например холдинг USM Group, владеющий Mail.Ru Group, который ранее уже выкупил у Дурова соцсеть «ВКонтакте», предположил эксперт. Также не исключено участие китайских и арабских резидентов, добавил он. Но пока речи о доле в капитале нет, так как не ясно, в какие акции можно будет конвертировать предлагаемые Telegram облигации, отметил Михаил Третьяк.
В этот раз компания с большой вероятностью сможет привлечь средства с учетом стремительного роста аудитории до 500 млн человек, уверен и аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк. Также стоит взять во внимание возможности выхода на IPO, где держатели долга смогут выгодно конвертировать его в акции, подчеркнул он. К тому же сумма привлечения небольшая относительно стоимости мессенджера, которая могла, по неофициальным оценкам, превысить $30 млрд, добавил эксперт.
— Если раньше Telegram мог обходиться за счет постоянных инвестиций со стороны основателя, то сейчас мессенджер уже не в том положении, сервису необходимо тратить существенно больше на поддержание своей работы и развитие. При этом для размещения акций на IPO компании еще рано, так как ей пока не с чем прийти к портфельным инвесторам. В такой ситуации размещение конвертируемых облигаций — идеальный способ привлечь инвестиции, — отметил руководитель направления «Акции глобальных рынков» «Система Капитал» Никита Емельянов.
Нельзя назвать провалом предыдущее привлечение средств, так как инвесторы с готовностью раскрыли кошельки, подчеркнул Леонид Делицын. Сейчас Telegram идет тем же путем, что при проведении ICO. Есть ряд крупных частных инвесторов, которые верят в гений братьев Дуровых.
Всё будет зависеть от конкретных условий предложения Telegram, так как пока информации мало, уверен аналитик «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. Главным условием, которое может привлечь инвесторов, станет фактор возможной конвертации в акции при IPO. Тогда это будет в большей степени покупка не ради получения купонного дохода, а способ заранее войти в перспективный проект, до его публичного размещения, полагает он. Также важен фактор нацеленности мессенджера на публичность в будущем.