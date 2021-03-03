Тонут в спорах: почему в Грузии протестуют против новых ГЭС

В Кутаиси прошел крупный митинг против строительства гидроэлектростанций на реке Риони. Активисты утверждают, что открытие ГЭС приведет к затоплению сел, голоду и неурожаю. Митинг поддержал бывший президент Михаил Саакашвили. По его словам, проект выгоден руководству правящей партии «Грузинская мечта». «Известия» разбирались в ситуации.

Водные процедуры

В Кутаиси прошел митинг с требованием остановить строительство каскада ГЭС на реке Риони. В акции участвовали около 5 тыс. человек (при населении Кутаиси 135 тыс. человек). «Мы будет защищать нашу землю. Нам нужно отложить в сторону эмоции и настроиться на длительную акцию протеста. Будьте уверены, что нет силы, которая нас остановит», — заявил один из организаторов собрания Варлам Голетиани.

Участники потребовали от правительства Грузии расторгнуть договор с турецкой компанией ENKA, которая ведет строительство, саму компанию призвали покинуть ущелье Риони. «Если правительство не прислушается к нашему голосу, мы будем вынуждены полностью перекрыть Кутаиси — снова придем сюда через две недели и уже никуда не уйдем, пока наше требование не выполнят», — пригрозил Голетиани.

Тонут в спорах2 Река Риони в ущелье, Грузия Фото: commons.wikimedia.org/Tamuna Kakauridze

Согласно проекту, на реке Риони возведут две ГЭС — «Намахвани» и «Твиши». Общая мощность — 433 МВт, каскад сможет покрыть 12% потребности Грузии в электроэнергии. Протестующие считают, что строительство ГЭС приведет к затоплению сел, изменению климата, гибели урожая и редких сортов винограда . Активисты также приводят расчеты экологов, согласно которым в случае повреждения дамбы Кутаиси через 20 минут накроет волна высотой 34 м.

В ENKA заявляют, что активисты и местное население преувеличивают риски. В компании подчеркивают, что получили все необходимые разрешения на строительство. «Проект соответствует высочайшим стандартам безопасности, нормам как Грузии, так и Международного комитета высоких плотин», — говорится в заявлении подрядчика. Министр экономики Грузии Натия Турнава добавляет, что строительство ГЭС позволит создать 1,5 тыс. рабочих мест.

Хронический протест

Акцию в Кутаиси поддержал бывший президент Михаил Саакашвили. В своем видеообращении он заявил, что строительство ГЭС выгодно руководству правящей партии «Грузинская мечта». По данным бывшего президента, основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили владеет цементным заводом, который является основным поставщиком проекта ГЭС . «Без участия Иванишвили в Грузии не строится ни одна ГЭС. Я уверен, что в конце концов народ победит в этом и во всех других вопросах, ничто не может противостоять энергии народа», — уверяет Саакашвили. Интересно при этом, что переговоры о строительстве ГЭС на Риони начались как раз во время правления Саакашвили — в 2009 году.

Параллельно с этим в столице страны Тбилиси продолжаются политические акции протеста . Выступления начались после прошедших в октябре парламентских выборов. Тогда правящая партия «Грузинская мечта» набрала 48% голосов и заняла 90 из 150 мест в парламенте. В оппозиции отказались признать итоги выборов. Оппозиционные партии бойкотировали второй тур мажоритарных выборов, а также отказались от депутатских мандатов. Главной движущей силой протеста стало Единое национальное движение (ЕНД) Михаила Саакашвили.

Тонут в спорах1 Лидер партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава (в центре) с другими участниками и сторонниками оппозиционных партий во время акции протест в Тбилиси, 26 февраля 2021 года Фото: РИА Новости/Sputnik/Стрингер

После Нового года противостояние обострилось еще больше. 16 февраля Тбилисский городской суд вынес решение о заключении под стражу председателя ЕНД Никанора Мелии. Политика обвинили в том, что в июне 2019 года он пытался штурмовать парламент страны. Поводом для тех выступлений стал визит в Тбилиси депутата Госдумы России Сергея Гаврилова. Грузинскую оппозицию тогда возмутило, что российский гость в ходе заседания Межпарламентской ассамблеи православия сел в кресло спикера парламента Грузии.

В знак протеста против нынешнего судебного решения премьер-министр Грузии Георгий Гахария подал в отставку . «Это человек, который никогда не уважал законодательство Грузии, но моя абсолютно непоколебимая позиция состоит в том, что исполнение определенного законным правосудием мероприятия неприемлемо, если за ним стоят здоровье, жизнь наших граждан или возможность политической эскалации в стране», — пояснил глава правительства.

Сам Мелия отказался сдаться полиции. Вместо этого он со своими сторонниками забаррикадировался в офисе ЕНД. Только 23 февраля силовики проникли в здание и арестовали политика. Это стало поводом для новых шествий оппозиции, а перед зданием парламента протестующие разбили палаточный городок. Противники «Грузинской мечты» заявили, что не уйдут до назначения досрочных выборов и освобождения политзаключенных. Позже в Генпрокуратуре заявили, что готовы обратиться в суд с ходатайством об освобождении Мелии, если тот внесет залог в размере 40 тыс. лари ($12 тыс.). Политик от предложения отказался.

Конец эпохи улиц

Эксперты говорят, что акции протеста в Кутаиси и Тбилиси вряд ли повлияют на политическую ситуацию в стране. « Жители Грузии устали от безрезультатных немотивированных выпадов ЕНД против действующих властей. У сторонников Саакашвили нет ни политической программы, ни влиятельных лидеров внутри страны. Весь смысл этих протестных телодвижений — продлить политическую жизнь Саакашвили. Тот понимает, что в активной политике продержится еще пару лет, потом наступит забвение. И сейчас изо всех сил хватается за последние шансы удержатся на плаву. С такой повесткой протест обречен на поражение. Тем более что посольства западных стран соблюдают нейтралитет», — говорит «Известиям» политолог Артур Атаев.

Тонут в спорах3 Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Maciej Luczniewski

Грузинский аналитик Арчил Сихарулидзе также считает, что оппозиции придется пойти на компромисс с действующей властью. «Сторонам всё равно придется договариваться. Прошли те времена, когда митингами можно было сместить власть. Сейчас уличные акции одна из сторон использует лишь как дополнительный способ укрепить свои переговорные позиции. Мы видим, что и граждан уличная активность не очень вдохновляет. По крайней мере, в палаточном городке в Тбилиси людей почти нет, ночевать там никто не хочет », — подчеркивает собеседник.