Данные о вакцинации от COVID-19 станут доступны в виде QR-кода

Прошедшие вакцинацию от коронавируса пользователи портала госуслуг смогут получить результаты вакцинации и тестов на антитела в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении в виде QR-кода. Соответствующий проект постановления, подготовленный Минцифры РФ, опубликован на портале проектов нормативных актов 2 марта.

В тексте документа указано, что организации, оказывающие услуги ПЦР-диагностики на коронавирусную инфекцию, а также проводящие тестирование на антитела, обязуются с согласия физлица передавать результаты в специальный референс-центр. Оттуда данные будут переданы Роспотребнадзору, а ведомство, в свою очередь, должно осуществлять обмен этими сведениями с порталом госуслуг.

Минцифры обеспечит возможность хранения полученных от Роспотребнадзора данных в личном кабинете пользователя портала и в мобильном приложении. Гражданин сможет проверить сведения на предмет подлинности на своем смартфоне при помощи соответствующего QR-кода.

Вместе с тем планируется, что на сайте госуслуг и в мобильном приложении также будут храниться и отображаться результаты анкетирования прибывающего на территорию РФ физлица.

1 февраля вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что на портале госуслуг запущена специализированная форма записи на вакцинацию от COVID-19. Она помогала регионам отлаживать взаимодействие систем здравоохранения на местах, где действуют функции портала.

18 января президент России Владимир Путин поручил проработать возможность уведомления граждан о результатах тестов на коронавирус через госуслуги. Ответственными за исполнение поручения были назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Масштабная вакцинация против COVID-19 стартовала в России 18 января. Гражданам предлагают сделать прививку препаратом «Спутник V» — первой в РФ и в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса, созданной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

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