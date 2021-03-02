Минобороны РФ и Белоруссии подписали программу стратегического партнерства

Минобороны Белоруссии и России впервые подписали программу стратегического партнерства на пять лет. Об этом во вторник, 2 марта, сообщили в военном ведомстве республики.

«Мы впервые подписали программу стратегического партнерства между министерствами обороны Республики Беларусь и Российской Федерации на пять лет. Эта программа позволит четко выстраивать перспективу и развивать наше сотрудничество с Российской Федерацией», — отметил генерал-майор Олег Воинов. Его слова приводятся в Telegram-канале минобороны республики.

В конце января сообщалось, что в 2021 году военные России и Белоруссии запланировали рекордное количество учений. В основном они пройдут в августе-сентябре, сообщили источники «Известий» в Минобороны. Совместно тренироваться будут саперные части, органы материально-технического обеспечения, военные полицейские и комендантские подразделения двух государств.

Основной задачей тренировок станет подготовка армейских подразделений двух стран к крупнейшим в этом году маневрам «Запад-2021», которые пройдут на полигонах России и Белоруссии с 10 по 16 сентября.