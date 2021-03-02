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Ряд россиян получат право на дополнительный отпуск

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Жителям России предоставят еще один отпуск для ухода за членами семьи, которым нужен постоянный присмотр. Об этом во вторник, 2 марта, сообщила «Российская газета».

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Как уточняется, законопроект был подготовлен членами Совфеда и был направлен в Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве.

Согласно инициативе, люди, которые на постоянной основе ухаживают за инвалидами первой группы, получат на работе дополнительные отпуска за свой счет сроком в две недели. Эксперты позитивно оценили данное предложение, однако заявили, что важно увеличить перечень категорий граждан, получающих льготы. Кроме того, важно определить четкие критерии, которые позволят определить круг лиц, требующих ухода.

В настоящее время сотрудник имеет право взять неоплачиваемый отпуск при закреплении условия коллективным договором, если у него два или более детей в возрасте до 14 лет или несовершеннолетний ребенок-инвалид. Также право могут воспользоваться родители, воспитывающие детей младше 14 лет в одиночку.

Накануне в Минтруде сообщили, что сотрудника нельзя привлекать к работе в выходной день, мотивируя это ненормированным рабочим днем, а продолжительность отпуска должна составлять минимум три дня. В ведомстве пояснили, что максимальная продолжительность отпуска за ненормированный рабочий день не закреплена в законе, минимальная же составляет три дня.

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