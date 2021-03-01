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В Минтруде рассказали о длине отпуска при ненормированном рабочем дне

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Сотрудника нельзя привлекать к работе в выходной день, мотивируя это ненормированным рабочим днем, а продолжительность отпуска должна составлять минимум три дня. Об этом в понедельник, 1 марта, «РИА Новости» рассказали в пресс-службе Минтруда.

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В ведомстве пояснили, что максимальная продолжительность отпуска за ненормированный рабочий день не закреплена в законе, минимальная же составляет три дня.

В Минтруде отметили, что работодатели могут устанавливать любую продолжительность такого отпуска, но не менее трех календарных дней.

Максимальная продолжительность ежедневной работы в режиме ненормированного рабочего дня законом также не установлена. Между тем работа в таком режиме не удлиняет рабочий день, но позволяет работодателю в редких случаях привлекать к труду сотрудников из особого перечня сверх установленной продолжительности рабочего дня, отмечает телеканал «360».

Помимо этого, отметили в ведомстве, работодатель не может привлекать работников в выходной день, оправдывая это ненормированным рабочим днем. Работа в выходной день оплачивается в соответствии с требованием законодательства, пишет НСН.

11 февраля в ГД внесли законопроект о ненормированном рабочем дне для руководства ФСБ. Сотрудникам, для которых установлен ненормированный служебный день, будет предоставляться ежегодный дополнительный отпуск продолжительностью до 10 суток.

23 февраля сообщалось, что Минтруд России предложил включить в списки работ, дающих право на досрочную пенсию, периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников.

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