Экс-генпрокурор Украины станет ведущим ток-шоу на телеканале Порошенко

Бывший глава МВД Украины, экс-генпрокурор Юрий Луценко станет ведущим политического ток-шоу на украинском «Пятом канале», который принадлежит экс-президенту страны Петру Порошенко. Об этом во вторник, 2 марта, сообщает издание «Страна.ua».

«Молчать не хочу и не буду! Буду говорить прямым текстом!» — заявил он в анонсе.

В передаче под названием «Прямым текстом с Юрием Луценко», премьера которой состоится 11 марта, будут обсуждаться развитие текущих событий в стране, ошибки действующей власти, а также альтернативное решение проблем Украины.

Известно, что 29 августа 2019 года Верховная рада Украины одобрила отставку Юрия Луценко с должности генерального прокурора страны по представлению главы государства Владимира Зеленского. Луценко занял данный пост 12 мая 2016 года, до этого он был министром внутренних дел, а также трижды народным депутатом.

Ранее, 18 февраля, сообщалось, что бывший президент Украины Петр Порошенко стал собственником украинского телеканала «Прямой». По его словам, владельцем канала является Prime Assets Capital — структура, которая на 100% «принадлежит Порошенко Петру Алексеевичу». Он отметил, что заплатил большие деньги, чтобы покрыть долги канала.

В начале февраля Порошенко поддержал санкции против ряда оппозиционных украинских телеканалов. По его словам, данные каналы стали «откровенным оружием российской информационной войны против Украины».

До этого президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении ограничений в отношении телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne).