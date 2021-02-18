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Порошенко купил украинский телеканал «Прямой»

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Бывший президент Украины Петр Порошенко стал собственником украинского телеканала «Прямой». Об этом политик сообщил 18 февраля в телеэфире.

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По его словам, владельцем канала является Prime Assets Capital, структура, которая на 100% «принадлежит Порошенко Петру Алексеевичу». Порошенко отметил, что заплатил большие деньги, чтобы покрыть долги канала и многое другое.

На сайте партии «Европейская солидарность», лидером которой является политик, сообщается, что он купил телеканал у бывшего народного депутата Владимира Макеенко.

Как он добавил, была информация, что телеканал собираются закрыть, что против «Прямого» Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) может рекомендовать ввести санкции.

«Вчера у меня был ужин с одной из послов Большой Семерки, и у меня разрывался телефон, он стал красным. Из всех источников я получил сообщение — 19 числа против господина Макеенко будут введены санкции, канал Прямой будет закрыт», — подчеркнул Порошенко, уточнив, что часть сообщений показал послу.

Утром в четверг ему позвонил Макеенко и попросил помощи в защите телеканала. Порошено заключил, что свобода слова и стандарты работы журналиста на телеканале будут сохранены.

В начале февраля Порошенко поддержал санкции против ряда оппозиционных украинских телеканалов. По его словам, данные каналы стали «откровенным оружием российской информационной войны против Украины».

До этого президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении ограничений в отношении телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne).

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