МИД РФ уличил СМИ Нидерландов в дезинформации о вакцине «Спутник V»

Западные медиа продолжают тиражировать антироссийские публикации для дискредитации достижений России в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России 2 марта.

«На этот раз в дезинформационной кампании отметились нидерландские СМИ — в частности, новостной портал «НОС» и газета «Алгемеен Дагблад», — отметили в министерстве, представив скриншоты публикаций и ссылки на них. В представлении нидерландских журналистов Москва использует вакцину «Спутник V» для «самопиара» и расширения политического влияния в Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке.

Также в публикациях СМИ утверждается, что Москва противостоит продвижению на внешние рынки китайской вакцины «Коронавак». «Что это, если не попытка вбить клин между Россией и Китаем?» — задались вопросом в МИДе.

Также продвигаются тезисы якобы о нехватке вакцины, завышении официальных данных о количестве привитых в России и о низкой эффективности «Спутник V». «Данные утверждения приводятся со ссылкой на сомнительных экспертов и малоизвестные «исследовательские центры», — подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

Как полагают в МИД РФ, подобные публикации призваны отвлечь общественность Нидерландов от пробуксовки массовой вакцинации населения и острой реакции жителей королевства на меры властей.

«Заказчикам подобных материалов давно следовало бы уяснить, что нагнетанием медийной истерии невозможно победить пандемию ни в Нидерландах, ни где-либо еще. Болезнь можно одолеть только сообща», — продолжили в МИДе. Для противодействия пандемии необходимы сплочение мирового сообщества, координация действий всех стран в рамках ВОЗ и других международных организаций.

Политизация борьбы с инфекцией приводит к обратным результатам, подчеркнули в ведомстве, а дезинформация в данном вопросе недопустима.

Накануне премьер-министр Словакии Игор Матович заявил, что страна начинает закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», не дожидаясь регистрации препарата в Европейском агентстве лекарственных средств. В тот же день препарат был зарегистрирован национальным ведомством страны.

В настоящее время препарат зарегистрирован, в частности, в Белоруссии, Аргентине, Киргизии, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Ливане, Мьянме, Бахрейне, Парагвае, Венгрии, ОАЭ, Иране, Черногории, Республике Гвинея, Тунисе, Боливии, Армении, Пакистане, Монголии.

«Спутник V» стал первой вакциной от коронавируса в России и в мире, он был зарегистрирован Минздравом РФ в августе 2020 года. Второй вакциной стал препарат «ЭпиВакКорона» от научного центра «Вектор». 20 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о регистрации третьей российской вакцины от коронавируса под названием «КовиВак». Препарат разработали в Центре имени Чумакова.