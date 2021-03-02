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В Госдепе заявили о неважности формата переговоров с Ираном

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Соединенные Штаты по-прежнему готовы к переговорам с Ираном по ядерному соглашению, а формат таких контактов непринципиален, заявил 1 марта на брифинге представитель Госдепартамента Нед Прайс.

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«Формат нам непринципиален. Для нас принципиально, чтобы Иран не получил ядерное оружие», — уточнил он.

По словам Прайса, Вашингтон всё еще хочет встретиться с иранскими властями в формате «5+1» в соответствии с приглашением Евросоюза.

Ранее в понедельник новый постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд предупредила, что США вернутся в ядерную сделку после того, как Иран начнет исполнять свои обязанности в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

В этот же день президент Ирана Хасан Роухани рассказал о неизбежности снятия санкций США с Тегерана.

19 февраля США заявляли о заинтересованности в переговорах с Ираном под эгидой Евросоюза и с участием «шестерки» международных посредников, в которую входят Россия и Китай.

На следующий день замминистра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи отметил, что иранские власти рассматривают предложение ЕС о переговорах между участниками ядерной сделки и США.

Вашингтон вышел из СВПД с Тегераном в 2018 году, после чего развернул кампанию оказания максимального давления на Иран, фактически направленную на его экономическое удушение. СВПД был подписан с Ираном пятью постоянными членами Совбеза ООН и Германией в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана.

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