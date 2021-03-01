Эрдоган заявил об отмене комендантского часа в ряде провинций Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в понедельник, 1 марта, об отмене комендантского часа по выходным дням в провинциях с низким и средним риском по распространению коронавирусной инфекции.

«Сегодня мы начинаем конструируемый процесс возвращения к нормальной жизни. <...> В провинциях с низким и средним риском полностью отменяются комендантские часы в выходные дни, а в провинциях с высоким и очень высоким риском ограничение на выход из дома будет действовать только в воскресенье», — цитирует Эрдогана агентство Anadolu.

По словам турецкого лидера, все провинции в стране распределены по четырем категориям — низкому, среднему, высокому и очень высокому риску по COVID-19. Он подчеркнул, что переоценка риска будет проходить каждую неделю.

Согласно карте, которую продемонстрировал Эрдоган, в зону высокого риска вошли Стамбул, а также такие курорты, как Анталья и Мугла. В Анкаре действует средний риск распространения коронавируса.

3 февраля стало известно, что в Турции выявлены два случая южноафриканского штамма и один случай бразильского штамма COVID-19. Ранее в стране был обнаружен британский штамм вируса.

13 января в Турции выдали разрешение на экстренное применение вакцины от COVID-19 китайского производителя. На следующий день в стране началась масштабная вакцинация населения от коронавируса. Глава турецкого министерства здравоохранения Фахреттин Коджа первым в республике сделал прививку.

По данным портала Worldometers, в Турции по состоянию на 1 марта зарегистрировано 2,7 млн случаев коронавируса. Скончались 28,6 тыс. человек.