Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В ООН положительно оценили продление СНВ-3
Политика
МИД ожидает от Запада открытости в допуске на судебные заседания российских дипломатов
Мир
Глава Евросовета созвал новый саммит ЕС по пандемии COVID-19
Экономика
Мантуров заявил об отсутствии планов масштабного госвмешательства в торговлю
Общество
Депутат Госдумы оценила возможность введения особого правового режима в Крыму
Мир
Посол РФ в США назвал возможные сферы сотрудничества двух стран
Мир
На Украине начали проверку боеготовности войск в Донбассе
Мир
Посол РФ отреагировал на заявления военных США о возможной ядерной войне
Экономика
Судно снабжения для «Северного потока – 2» отправилось в порт Мукран
Сюжет:

В Турции обнаружили несколько вариантов штаммов COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Турции выявлены два случая южноафриканского штамма и один случай бразильского штамма COVID-19. Ранее в стране был обнаружен британский штамм вируса. Об этом сообщил в среду, 3 февраля, глава минздрава Турции Фахреттин Коджа.

«Южноафриканский» штамм точно хуже «британского»
Вирусолог Павел Волчков — о разнице в мутациях, уходе коронавируса от иммунитета и вторичном инфицировании

«Выявлены два южноафриканских и один бразильский варианты. В наши дни, когда появляются новые мутации и вновь растет число случаев заболевания, мы продолжим нашу борьбу, не отказываясь от ограничительных мер», — написал он в Twitter.

Министр добавил, что в стране обнаружено 196 случаев «британского» штамма COVID-19.

В конце января британский штамм COVID-19 был обнаружен в 17 городах Турции. На тот момент им заболели 128 человек.

Накануне 2 февраля в Великобритании выявили новую мутацию британского штамма COVID-19, который встречается в южноафриканском и бразильском вариантах. По мнению специалистов, она способна обходить иммунный ответ и снижать эффективность некоторых существующих вакцин.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021