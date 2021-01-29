«Британский» штамм коронавируса выявили в 17 городах Турции

Новый штамм коронавируса, впервые зафиксированный в Великобритании, обнаружен в 17 турецких городах. Об этом в пятницу, 29 января, заявил глава минздрава республики Фахреттин Коджа.

Число граждан, у которых подтвержден мутировавший вариант коронавируса, достигло 128 человек, отметил чиновник.

«Мы должны опасаться угрозы мутации. Одним из факторов роста заболеваемости в Европе является мутировавший вариант вируса. Число граждан с выявленными в нашей стране мутировавшими вирусами увеличилось до 128. «Британский» вариант был замечен в наших 17 городах», — написал он в своем Twitter.

При этом Коджа подчеркнул, что количество случаев необходимо проверить, и заявил, что власти страны пока контролируют ситуацию. Вместе с этим он призвал граждан быть осторожными и избегать людных мест.

Накануне стало известно, что «британский» штамм коронавируса был обнаружен в пробах сточных вод австрийской Вены.

В этот же день директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в ходе брифинга в Копенгагене заявил, что новый штамм коронавируса, впервые зафиксированный в Великобритании, обнаружен уже в 33 странах Европы, а «южноафриканская» разновидность SARS-CoV-2 — в 16.

27 января стало известно, что «британский» тип коронавирусной инфекции выявили уже в 70 странах мира, «южноафриканский» — в 31.

В середине декабря 2020 года в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам страны подтвердил, что он распространяется с большей скоростью и требует от населения повышенной осторожности.

Об обнаружении в Южно-Африканской Республике новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно 19 декабря.