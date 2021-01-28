Британский штамм коронавируса обнаружили в сточных водах Вены

Новый штамм коронавируса, впервые зафиксированный в Великобритании, обнаружен в пробах сточных вод австрийской Вены. Об этом в четверг, 28 января, сообщил сотрудник института качества воды и управления ресурсами Технического университета Вены Норберт Кройцингер.

«Подозрение предварительных тестов о том, что штамм B.1.1.7 обнаружен в сточных водах Вены, подтвердилось», — сказал Кройцингер в эфире радиостанции Radio Wien.

Мутация была выявлена в пробе воды, взятой 11 января в центральных очистных сооружениях сточных вод Вены. Отмечается, что эксперты пока не могут сделать точных выводов о том насколько «британский» штамм коронавируса распространен в городе.

Также из материалов, опубликованных радиостанцией в четверг следует, что на данный момент британский штамм выявлен уже во втором доме престарелых в Вене.

Ранее в этот же день директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в ходе брифинга в Копенгагене заявил, что новый штамм коронавируса, впервые зафиксированный в Великобритании, обнаружен уже в 33 странах Европы, а «южноафриканская» разновидность SARS-CoV-2 — в 16.

Также в четверг и.о. директора НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов отметил, что новые мутации коронавирусной инфекции отличаются более высокой заразностью, но не оказывают воздействие на тяжесть заболевания или эффективность вакцин.

Накануне сообщалось, что британский тип коронавирусной инфекции выявили уже в 70 странах мира, южноафриканский — в 31.

В середине декабря 2020 года в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам страны подтвердил, что он распространяется с большей скоростью и требует от населения повышенной осторожности.

Об обнаружении в Южно-Африканской Республике новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно 19 декабря.