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Спорт
Лыжник Спицов получил перелом руки на тренировке на ЧМ в Германии

Лыжник Спицов получил перелом руки на тренировке на ЧМ в Германии

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Российский лыжник Денис Спицов в понедельник получил перелом левой руки при падении на тренировке в рамках чемпионата мира в немецком Оберстдорфе. Об этом 1 марта сообщается на сайте Федерации лыжных гонок России.

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«Спицов был доставлен в клинику Doktor Johannes Huber from Kempten. По итогу осмотра и выполнения рентгенографии диагностирован перелом 5-й пястной кости левой руки», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что в ближайшее время лыжник вернется в Россию для прохождения лечения. В федерации назвали предварительные сроки его восстановления — до 6 недель.

Чемпионат проходит в Оберстдорфе с 23 февраля по 7 марта. Российские спортсмены в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) выступают под названием RSF (Russian Ski Federation) и флагом Олимпийского комитета России.

27 февраля стало известно, что российский лыжник Александр Большунов завоевал золото в скиатлоне на чемпионате мира в Оберстдорфе. Отмечалось, что спортсмен лидировал почти всю вторую половину дистанции.

С победой Большунова 1 марта поздравил президент России Владимир Путин.

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