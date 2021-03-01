Швейцарская газета извинилась перед главой ВТО

Швейцарской газете пришлось извиняться перед гендиректором Всемирной торговой организации. В статье Aargauer Zeitung намекнули на возраст чиновницы, передает телеканал «Известия». В заголовке Оконджо-Ивеалу авторы назвали бабушкой. В редакции признали — сравнение было неуместным. Название статьи вызвало гневную реакцию читателей. Против заголовка была подписана целая петиция. Глава ВТО приняла извинения и назвала их своевременными. Оконджо-Ивеала поблагодарила читателей за поддержку.

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