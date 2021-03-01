Помощник заболевшей COVID-19 Лядовой рассказал о ее самочувствии

К госпитализированной с COVID-19 народной артистке РСФСР и композитору Людмиле Лядовой вернулся аппетит, что говорит об улучшении ее состояния. Об этом 1 марта рассказал ее помощник Виталий Мирошников.

«Состояние ее прежнее, аппетит появился у нее, она кушает. Я позавчера с ней говорил по телефону, она сказала, что всё будет хорошо. Она говорит: «Передай, что всё будет хорошо, я чувствую себя хорошо». Думаю, выкарабкается», — сообщил он Пятому каналу.

По словам Мирошникова, возвращение аппетита — хороший знак, но никаких прогнозов врачи пока не делают.

Артистка по-прежнему находится в реанимации, однако аппарат искусственной вентиляции легких ей не требуется, добавил он.

Лядова оказалась в больнице 27 февраля. 95-летнюю пианистку госпитализировали с 75-процентным поражением легких.

На следующий день ее состояние ухудшилось, артистку перевели в реанимацию. Лядова сообщила помощнику, что врачи просто «перестраховались». Состояние пианистки врачи поддерживают кислородной маской.