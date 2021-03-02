Утрата расхода: у россиян насчитали больше «свободных денег»

В первый месяц 2021 года в бюджетах россиян резко вырос индекс «свободных денег» — на 82% по сравнению с декабрем 2020-го. Речь о показателе, который демонстрирует динамику превышения доходов над расходами. Индекс «свободных денег» (ИСД) января-2021 показал максимальный рост за историю наблюдений, следует из данных исследовательского холдинга «Ромир», с которыми ознакомились «Известия». Рекордное увеличение связано вовсе не с улучшением благосостояния, считают эксперты. «Свободные деньги» в бюджетах россиян образовались из-за того, что в период неопределенности из-за пандемии и резкого скачка инфляции люди предпочитают не тратить, а формировать личные резервы.

Не освоили бюджет

Пандемия коронавируса преподнесла очередной рекорд. По данным холдинга «Ромир», ИСД максимально вырос за всю историю наблюдений, увеличившись в январе 2021-го на 82% по сравнению с декабрем прошлого года и на 22% — с январем. Более того, даже к январю 2019 года (точка отсчета индекса) рост составил 7%. ИСД демонстрирует динамику превышения доходов над расходами россиян, то есть возможности накапливать средства или тратить их на крупные покупки (техника, автомобили, жилье), которые невозможно приобрести, грубо говоря, на одну зарплату.

Недопотребили Фото: РИА Новости/Максим Блинов

«Свободные деньги» в контексте исследования — это средства, которые остаются у домохозяйства после покупки необходимых продуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты жилищно-коммунальных, транспортных и других услуг, пояснили в холдинге.

Частично такую резкую динамику января 2021-го к декабрю 2020-го можно объяснить сезонностью. В первый месяц года ИСД традиционно находится на пике — после предновогоднего потребительского ажиотажа граждане снижают свои траты. Однако в новой реальности изменение оказалось драматическим. Так, годом ранее рост ИСД в январе к декабрю составил 40%. Кроме того, показательным является и увеличение индекса в годовом выражении. Это уже невозможно объяснить сезонностью.

— В этом году эффект был усилен снизившимися из-за ограничений возможностями трат на новогодних праздниках, — прокомментировала результаты исследования исполнительный директор «Ромир» и Mile Group Инна Караева.

По ее словам, также важно, что в 2020-м крупные расходы на покупки россияне растянули на весь год, а не ударно прошлись по магазинам в декабре.

— Это создало предпосылки для формирования новых денежных накоплений, — уверена Инна Караева.

Казалось бы, резкое изменение ИСД должно восприниматься позитивно, но только не в аномальный пандемический период. Как полагают большинство опрошенных «Известиями» экспертов, январский рекорд больше связан с коронавирусными ограничениями, а не с увеличением доходов. Действительно, последние данные Росстата свидетельствуют о том, что по итогам 2020-го реальные располагаемые доходы упали на 3,5%.

Недопотребили Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

ИСД в чем-то похож на этот индикатор Росстата, но более показателен, поскольку включает в себя расходы на различные товары и услуги (в том числе транспортные, медицинские, образовательные), отметил доцент кафедры математических методов в экономике РЭУ им. Г.В. Плеханова Никита Моисеев.

— Это может способствовать расширению понимания текущей экономической ситуации в стране и динамике изменения структуры расходов населения, — полагает эксперт.

Все в дом

Сезонные колебания не могут быть ключевой причиной резкого роста «свободных денег» на руках у россиян, считает научный сотрудник Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. В какой-то степени рекорд можно объяснить увеличением доходов определенных категорий граждан за счет мер господдержки, предположил он.

— В конечном счете это заканчивается появлением дополнительных средств как в карманах работодателей, так и в карманах работников. Да, это увеличение доходов временное и чрезвычайное, но на показатель ИСД оно явно оказало влияние, — отметил он.

Другие эксперты, опрошенные «Известиями», склонны объяснять рост ИСД пандемией и связанными с ней ограничениями, а также всплеском инфляции. В январе годовой показатель роста цен достиг 5,2%, что явно не способствовало повышению потребительского спроса.

— Также январь 2021 года оказался не активным из-за пандемии, многие люди отменили новогодние поездки, походы за покупками, больше проводили времени дома, а не в культурных учреждениях, магазинах и ресторанах, — пояснил доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазарь Бадалов.

Недопотребили Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Из-за пандемии люди перевели многие свои активности в онлайн, причем россияне считают, что в этом сегменте услуги должны стоить дешевле, чем офлайн, подчеркнул руководитель направления Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково–РЭШ» Егор Кривошея. По его словам, часть россиян перешла на удаленный режим работы, что позволяет сократить траты на питание вне дома и поездки в транспорте.

— К этому добавляется и продолжающаяся неуверенность в будущем и падение доходов для ряда людей. Поэтому некоторые россияне отказываются от кредитов и лишних трат, не связанных с первой необходимостью, что также снижает обязательные платежи, — заметил Егор Кривошея.

Коронакризис сформировал у людей четкое стремление формировать резервы, поэтому они аккуратно подходят к своим расходам и предпочитают экономить, а излишки денег направлять в сбережения, согласился Лазарь Бадалов.